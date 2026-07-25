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Crysencio Summerville affirme nourrir de « grandes ambitions » après un transfert « en dents de scie » vers l'un des géants de la Ligue professionnelle saoudienne
L'ailier nourrit de grandes ambitions après son entrée fracassante sur le marché.
Summerville a exprimé sa fierté et une détermination compétitive après avoir officiellement clôturé un feuilleton transfèrement qu’il qualifie de « véritable montagne russe ». L’attaquant néerlandais a signé un contrat de quatre ans avec Al-Hilal, le club le plus titré d’Arabie saoudite, où il restera jusqu’en juin 2030. Ce transfert intervient après une saison domestique agitée à East London, conclue par la relégation de West Ham hors de la Premier League.
S’adressant directement à ses nouveaux supporters via les réseaux sociaux du club, Summerville a souligné la rapidité avec laquelle les négociations se sont concrétisées. « Je suis très heureux d’avoir signé à Al-Hilal, le plus grand club de la Saudi Pro League », a déclaré l’ailier, rayonnant de fierté. « J’ai de grandes ambitions ; j’espère que nous pourrons remporter tous les trophées. Je suis un joueur pour lequel les gens viennent au stade. Quand un club comme Al-Hilal s’intéresse à vous, on ne peut qu’y réfléchir à deux fois. C’est un immense honneur. »
Un plan financier audacieux fait céder l'opposition européenne
La puissance financière colossale déployée par la direction d’Al-Hilal a littéralement balayé la concurrence européenne en toute fin de mercato. Avant l’intervention saoudienne, la Roma et Manchester United avaient tous deux activement entamé des démarches exploratoires pour le joueur, le club italien ayant même présenté une offre concrète de 39 millions de livres sterling, systématiquement rejetée par les Hammers.
Al-Hilal a alors mis fin à l’impasse en soumettant une offre stupéfiante de 55 millions de livres sterling, pouvant atteindre 60 millions avec les bonus liés aux performances. Summerville devient ainsi le troisième transfert le plus coûteux de l’histoire de West Ham. Sur le plan personnel, ce projet sportif s’accompagne d’une rémunération astronomique ; le joueur devrait en effet toucher jusqu’à 17 millions d’euros par an après impôts, soit un engagement contractuel total de 68 millions d’euros sur la durée du contrat.
Ses exploits lors de la Coupe du monde assoient définitivement son statut d’élite internationale.
La valeur marchande de Summerville a flambé cet été, porté par ses performances individuelles éclatantes sur la scène internationale. Formé au Feyenoord, l’attaquant a brillé sous le maillot orange lors de la Coupe du monde nord-américaine : deux buts inscrits et une influence décisive sur l’aile gauche.
Son parcours s’est toutefois achevé de manière cruelle lors d’un match à élimination directe face au Maroc, où son penalty a été repoussé par Yassine Bounou. Ironie du football : l’ailier rejoint désormais directement le vestiaire étoilé de Riyad, sous la houlette de l’entraîneur Simone Inzaghi, où il évoluera aux côtés de Bounou, Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Nunez, João Cancelo et Théo Hernández.
Un transfert historique
Le transfert de Summerville devient le plus onéreux de l’été en Saudi Pro League et le troisième plus coûteux de l’histoire du championnat. Seules deux opérations ont dépassé le montant déboursé pour l’ailier néerlandais : le transfert retentissant de Neymar du Paris Saint-Germain à Al-Hilal lors de l’été 2023, estimé à environ 90 millions d’euros, et celui de Jhon Duran d’Aston Villa à Al-Nassr en janvier 2025, qui a coûté au club de Riyad environ 77 millions d’euros.
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