Crysencio Summerville affirme nourrir de « grandes ambitions » après un transfert « en dents de scie » vers l'un des géants de la Ligue professionnelle saoudienne

Summerville a exprimé sa fierté et une détermination compétitive après avoir officiellement clôturé un feuilleton transfèrement qu’il qualifie de « véritable montagne russe ». L’attaquant néerlandais a signé un contrat de quatre ans avec Al-Hilal, le club le plus titré d’Arabie saoudite, où il restera jusqu’en juin 2030. Ce transfert intervient après une saison domestique agitée à East London, conclue par la relégation de West Ham hors de la Premier League.

S’adressant directement à ses nouveaux supporters via les réseaux sociaux du club, Summerville a souligné la rapidité avec laquelle les négociations se sont concrétisées. « Je suis très heureux d’avoir signé à Al-Hilal, le plus grand club de la Saudi Pro League », a déclaré l’ailier, rayonnant de fierté. « J’ai de grandes ambitions ; j’espère que nous pourrons remporter tous les trophées. Je suis un joueur pour lequel les gens viennent au stade. Quand un club comme Al-Hilal s’intéresse à vous, on ne peut qu’y réfléchir à deux fois. C’est un immense honneur. »



