Le joueur de 24 ans a disputé 34 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives. Depuis son arrivée en provenance de Leeds United en 2024, il a porté les couleurs de West Ham à 56 reprises.

L’attaquant s’est également illustré lors de la Coupe du monde cet été, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives en quatre matches avec les Pays-Bas, avant leur élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale. Il figurait parmi les joueurs du club londonien encore en congé après la compétition et n’avait donc pas repris l’entraînement estival.