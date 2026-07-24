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Crysencio Summerville a signé un contrat à long terme avec Al-Hilal, officialisant ainsi son transfert surprise estimé à 60 millions de livres sterling en provenance de West Ham
Summerville conclut un transfert juteux
Summerville a officialisé son transfert de West Ham à Al-Hilal après avoir signé un contrat de quatre ans avec le club saoudien de première division, selon The Athletic. La transaction s’élève à un peu plus de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) ; l’ailier a passé sa visite médicale à Amsterdam avant de mettre la touche finale à son engagement. Ce recrutement était une priorité pour les nouveaux propriétaires d’Al-Hilal et pour le directeur sportif Simon Francis.
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L'intérêt européen s'avère insuffisant
Summerville était attendu sur le marché des transferts après la relégation de West Ham en Championship, même s’il est sous contrat jusqu’en 2029. L’AS Rome a ouvert les hostilités avec une offre de 46 millions d’euros (39,12 millions de livres, 56,21 millions de dollars), tandis que Manchester United se renseignait et qu’Aston Villa manifestait aussi son intérêt. Finalement, c’est Al-Hilal qui a remporté la course en s’entendant sur un montant total de 55 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de primes.
Une saison solide fait grimper la valeur
Le joueur de 24 ans a disputé 34 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives. Depuis son arrivée en provenance de Leeds United en 2024, il a porté les couleurs de West Ham à 56 reprises.
L’attaquant s’est également illustré lors de la Coupe du monde cet été, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives en quatre matches avec les Pays-Bas, avant leur élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale. Il figurait parmi les joueurs du club londonien encore en congé après la compétition et n’avait donc pas repris l’entraînement estival.
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West Ham passe à l’action
Le départ de Summerville s’inscrit dans la continuité d’un été riche en changements à West Ham, suite à la relégation du club en Championship. Mateus Fernandes a déjà rejoint Tottenham Hotspur dans le cadre d’un transfert de 85 millions de livres sterling, tandis que le capitaine Jarrod Bowen s’est engagé à rester au club en signant un nouveau contrat. De son côté, Al-Hilal a réussi à s’attacher les services de l’une de ses principales cibles de transfert, poursuivant ainsi le renforcement de son effectif en vue de la nouvelle saison.
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