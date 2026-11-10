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Giuseppe Cruciani, journaliste et animateur radio, a défendu l’action d’Aurelio De Laurentiis, patron du Napoli, dans le podcast Numeri1 : « Chacun est libre de siffler et de critiquer qui il veut, bien sûr. Mais un supporter du Napoli qui conteste De Laurentiis devrait y réfléchir à deux fois. Avant De Laurentiis, le Napoli n’était rien. Contester De Laurentiis, c’est comme contester Maradona. J’irai même plus loin : De Laurentiis a fait plus pour Naples que Maradona ! »