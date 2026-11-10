Giuseppe Cruciani, journaliste et animateur radio, a défendu l’action d’Aurelio De Laurentiis, patron du Napoli, dans le podcast Numeri1 : « Chacun est libre de siffler et de critiquer qui il veut, bien sûr. Mais un supporter du Napoli qui conteste De Laurentiis devrait y réfléchir à deux fois. Avant De Laurentiis, le Napoli n’était rien. Contester De Laurentiis, c’est comme contester Maradona. J’irai même plus loin : De Laurentiis a fait plus pour Naples que Maradona ! »
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Cruciani : « De Laurentiis a fait plus que Maradona pour Naples. Avant Aurelio, il n’y avait rien. Les fresques murales de Diego devraient être remplacées par des photos d’Aurelio De Laurentiis. »
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Une fresque de Maradona ? Non, une photo de De Laurentiis
Puis il lance une provocation : « Les fresques murales de Maradona devraient être remplacées par des photos d’Aurelio De Laurentiis. Maradona n’a pas changé l’histoire du Napoli comme l’a fait De Laurentiis. »
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