Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a adressé un message clair à ses joueurs après leur victoire 2-1 âprement disputée face à la Norvège, soulignant qu’il était fier de leur combativité mais que le niveau technique devait s’améliorer.

« Absolument, personne ne le conteste », a déclaré Tuchel lorsqu’on l’a interrogé sur l’effort physique fourni par ses joueurs. « Je suis impressionné par leur engagement, leurs efforts, leur esprit d’équipe et leur conviction. Leur capacité à surmonter l’adversité, à s’accrocher et à trouver les moyens de gagner est tout simplement exceptionnelle. On ne les félicitera jamais assez pour cela. Mais je suis aussi un entraîneur de football, et je pense que nous pouvons mieux jouer. »

Interrogé sur le supposé mécontentement de son entraîneur, Jude Bellingham a campé sur ses positions. « Peu importe… C’est difficile sur le terrain », a tranché le milieu de terrain. « C’était un match dur. Tous les joueurs ont fourni un gros effort. Je tiens donc à saluer leur performance et à leur exprimer ma gratitude pour ce qu’ils ont accompli. »



