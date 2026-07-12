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« Croyez-y » : Jude Bellingham, habité par l’esprit de Ted Lasso, a propulsé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, où elle défiera Lionel Messi et l’Argentine
« Vivre pour se battre un autre jour » : une formule qui résume avec autorité l’état d’esprit d’un entraîneur souhaitant préserver ses forces vives pour les prochaines rencontres.
Après la rencontre, Bellingham s'est exprimé sur Instagram et a laissé parler son côté Ted Lasso dans un message adressé à ses abonnés. Le milieu du Real Madrid a repris la devise « Believe » popularisée par l'entraîneur fictif de l'AFC Richmond, même si l'on ignore s'il l'a fait délibérément.
Il a écrit : « Vivre pour se battre un autre jour. 🦁 Prochaine étape : les demi-finales. Believe ! »
Tuchel réclame davantage d'efforts malgré la victoire en quarts de finale
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a adressé un message clair à ses joueurs après leur victoire 2-1 âprement disputée face à la Norvège, soulignant qu’il était fier de leur combativité mais que le niveau technique devait s’améliorer.
« Absolument, personne ne le conteste », a déclaré Tuchel lorsqu’on l’a interrogé sur l’effort physique fourni par ses joueurs. « Je suis impressionné par leur engagement, leurs efforts, leur esprit d’équipe et leur conviction. Leur capacité à surmonter l’adversité, à s’accrocher et à trouver les moyens de gagner est tout simplement exceptionnelle. On ne les félicitera jamais assez pour cela. Mais je suis aussi un entraîneur de football, et je pense que nous pouvons mieux jouer. »
Interrogé sur le supposé mécontentement de son entraîneur, Jude Bellingham a campé sur ses positions. « Peu importe… C’est difficile sur le terrain », a tranché le milieu de terrain. « C’était un match dur. Tous les joueurs ont fourni un gros effort. Je tiens donc à saluer leur performance et à leur exprimer ma gratitude pour ce qu’ils ont accompli. »
Kane et Bellingham portent l’essentiel du poids offensif de l’équipe.
Les statistiques le montrent : l’Angleterre repose fortement sur ses deux joueurs stars. Bellingham et le capitaine Harry Kane ont marqué 12 des 13 buts de la sélection durant le tournoi 2026.
« Nous devons nous améliorer offensivement pour permettre à d’autres joueurs de se mettre en position », admet Tuchel. « Mais, bien sûr, ce sont des joueurs décisifs. Ils adorent assumer cette responsabilité. Ils possèdent le talent nécessaire. Ils répondent présents dans les moments clés, donc il n’y a rien à redire. Nous n’avons pas à nous en excuser : ces deux joueurs évoluent chez nous et font basculer les matchs en notre faveur. C’est impressionnant. Ce sont tous deux des joueurs d’exception, qui ont su trouver le moyen de jouer ensemble avec une telle efficacité. »
- AFP
La demi-finale décisive contre l'Argentine nous attend
L'Angleterre prend désormais la direction d'Atlanta pour une demi-finale prometteuse face à l'Argentine, mercredi. Les « Three Lions » ont fait preuve d'une remarquable capacité à arracher des résultats, une qualité qui, selon Tuchel, a créé un lien profond au sein du groupe malgré ses réserves tactiques.
« Non, pas du tout en ce qui concerne le résultat, ni l’équipe », a déclaré Tuchel lorsqu’on lui a demandé s’il était mécontent. « Je devrais peut-être être plus précis. Il ne fait aucun doute que je suis fier et heureux. Et je me sens très proche de cette équipe, car ses joueurs font tout ce qu’il faut pour franchir une nouvelle étape. »
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