Samedi soir, la réalité a rejoint la fiction : Fernandez, connu pour incarner l’attaquant débordant d’énergie Dani Rojas dans la série « Ted Lasso », a fait ses débuts en compétition officielle dans l’USL. L’acteur est entré en jeu à la 79^e minute du match de la Coupe de l’USL entre l’El Paso Locomotive et le New Mexico United.

Vêtu du maillot floqué 91, il a donc foulé la pelouse pour ses premiers pas chez les professionnels. Malgré la défaite 2-0 de son équipe, cette entrée a couronné un parcours remarquable pour ce joueur de 35 ans, de retour au plus haut niveau.



