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Cristo Fernandez, l’une des figures de la série « Ted Lasso », a fait ses débuts professionnels en USL deux mois seulement après avoir signé avec l’El Paso Locomotive
Pour la star de Richmond, le football est bien plus qu’un sport : c’est une raison de vivre.
Samedi soir, la réalité a rejoint la fiction : Fernandez, connu pour incarner l’attaquant débordant d’énergie Dani Rojas dans la série « Ted Lasso », a fait ses débuts en compétition officielle dans l’USL. L’acteur est entré en jeu à la 79^e minute du match de la Coupe de l’USL entre l’El Paso Locomotive et le New Mexico United.
Vêtu du maillot floqué 91, il a donc foulé la pelouse pour ses premiers pas chez les professionnels. Malgré la défaite 2-0 de son équipe, cette entrée a couronné un parcours remarquable pour ce joueur de 35 ans, de retour au plus haut niveau.
- Chicago Fire
Un retour aux sources pour l'attaquant mexicain
Fernandez connaît parfaitement les rigueurs du football professionnel, ayant effectué sa formation dans les équipes de jeunes des Tecos, ancien club de la Liga MX. Si des blessures l’ont poussé vers une carrière d’acteur couronnée de succès au début de la vingtaine, son envie de jouer à haut niveau est restée intacte.
Son retour sur les terrains a exigé une préparation intense : l’acteur s’est soumis à des tests physiques l’an dernier avec une équipe dédiée de préparateurs et de spécialistes. Après un essai avec l’équipe réserve du Chicago Fire début 2026, il a impressionné le staff d’El Paso, lui valant un contrat professionnel.
Analyse de ce parcours émotionnel
Pour Fernandez, l’opportunité de jouer en tant que professionnel va bien au-delà d’un simple coup de pub. Ces débuts marquent la concrétisation d’une ambition de toujours, qui avait autrefois été mise de côté en raison de problèmes physiques. L’acteur a souvent évoqué le lien profond qui l’unit à ce sport qui l’a rendu célèbre à la télévision.
Évoquant son parcours atypique, Fernandez avait précédemment déclaré : « Le football m’a offert à la fois les meilleurs moments et les moments tristes. Je suppose que c’est pour cela que, pour moi, le football, c’est la vie. » Ses débuts, bien que brefs, ont été marqués par un moment intense lorsqu’il a reçu un carton jaune lors de sa brève apparition sur le terrain en fin de match.
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Conserver son humilité après l’exploit
Après le coup de sifflet final, l’acteur a pris la parole sur les réseaux sociaux pour remercier tous ceux qui l’ont soutenu dans cette aventure en USL, malgré son agenda hollywoodien. Malgré la défaite de ce soir-là, l’importance de cette étape n’a pas échappé à celui qui a un jour déclaré, dans une célèbre réplique télévisée, que « le football, c’est la vie ».
Fernandez a publié sur sa Story Instagram : « Merci à Dieu, à ma famille, à mes amis, à mes proches. Continuons à travailler dur. » Son premier match étant désormais officiellement derrière lui, l’attention se porte désormais sur la question de savoir si la magie de « Dani Rojas » pourra aider El Paso à remonter au classement.
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