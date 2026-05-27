Getty/GOAL
Traduit par
Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et Zlatan Ibrahimovic ! Pour forger son avant-centre parfait, la pépite de Manchester United, Benjamin Sesko, puise dans les atouts de ces trois légendes
Sesko s'installe à Old Trafford
Recruté en Premier League pour la somme colossale de 73,7 millions de livres sterling, Sesko a d’abord peiné à s’adapter aux exigences du football anglais. L’attaquant s’est toutefois épanoui à Manchester United.
Dans un entretien accordé à GIVEMESPORT, l’international slovène est revenu sur son passage du RB Leipzig à Manchester. Après des débuts laborieux sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, l’attaquant s’est épanoui lorsque Michael Carrick a pris les rênes de l’équipe. Ses neuf buts marqués lors de ses 14 dernières apparitions de la saison ont alors rappelé pourquoi le club avait tant investi en lui.
- Getty
Forger l’attaquant ultime de Manchester United
Dans cette interview exclusive, Sesko a été invité à composer son avant-centre parfait pour Manchester United en puisant dans les caractéristiques des légendes ayant porté le maillot rouge. Cette fusion virtuelle ferait sans aucun doute trembler n’importe quelle défense de Premier League. Il a ainsi retenu le pied droit dévastateur de Ronaldo et le gauche redoutable de Robin van Persie. Pour la finition, il a naturellement choisi Ruud van Nistelrooy, tout en saluant le toucher de balle exceptionnel de Dimitar Berbatov. Pour parfaire les qualités physiques de cette machine offensive ultime, l’attaquant a retenu la vitesse fulgurante de Rooney et la puissance imposante de l’icône suédoise Ibrahimovic.
Il conserve sa célébration emblématique
Interrogé sur la célébration de but qu’il préfère, de nombreux supporters s’attendaient sans doute à ce qu’il cite le célèbre « saut SIU » de Ronaldo. Pourtant, Sesko a défendu avec assurance sa propre marque de fabrique : « Air Sesko », un dunk aérien qui évoque la pose iconique de Michael Jordan avec les Chicago Bulls dans les années 1990. Interrogé sur sa préférence pour sa propre routine plutôt que pour celles des légendes d’antan, l’attaquant, confiant, a déclaré au magazine : « Je vais choisir la mienne. Je la trouve plutôt réussie, et je crois que le public l’apprécie », avant d’ajouter un petit rire complice.
- Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Sesko ?
Manchester United place de grands espoirs en Sesko pour la saison prochaine, alors que le club se prépare pour une campagne de Ligue des champions très attendue. Ayant manqué les trois derniers matchs de la saison en raison d'une blessure au mollet, cet attaquant prolifique se concentre actuellement sur son rétablissement complet. Il aura pour objectif d'être au meilleur de sa forme en attaque lorsque les hommes de Carrick reprendront l'entraînement de pré-saison.