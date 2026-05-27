Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et Zlatan Ibrahimovic ! Pour forger son avant-centre parfait, la pépite de Manchester United, Benjamin Sesko, puise dans les atouts de ces trois légendes

Recruté en Premier League pour la somme colossale de 73,7 millions de livres sterling, Sesko a d’abord peiné à s’adapter aux exigences du football anglais. L’attaquant s’est toutefois épanoui à Manchester United.

Dans un entretien accordé à GIVEMESPORT, l’international slovène est revenu sur son passage du RB Leipzig à Manchester. Après des débuts laborieux sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, l’attaquant s’est épanoui lorsque Michael Carrick a pris les rênes de l’équipe. Ses neuf buts marqués lors de ses 14 dernières apparitions de la saison ont alors rappelé pourquoi le club avait tant investi en lui.