Getty Images
Traduit par
Cristiano Ronaldo voit son transfert en MLS s'envoler alors qu'une légende de l'équipe nationale américaine affirme que le « plus grand joueur de tous les temps » portugais est « à une blessure de la retraite »
La réalité de la retraite pour cette icône portugaise
La légende de l'équipe nationale américaine, Kasey Keller, a livré une analyse qui donne à réfléchir sur l'avenir de Ronaldo, laissant entendre que l'attaquant d'Al-Nassr approche de la fin de sa carrière. Malgré la volonté inébranlable de Ronaldo de rester en forme, Keller estime que le joueur de 41 ans traverse actuellement une phase délicate de sa carrière où la marge d'erreur est infime.
S'adressant à Jackpot City Casino, Keller a déclaré : « Honnêtement, je pense qu'il n'est qu'à une blessure de la retraite. Veut-il marquer 1 000 buts ? Bien sûr que oui. Mais je ne sais pas s'il a envie d'intégrer le système de la MLS à 41 ou 42 ans, de parcourir tout le pays, juste pour quoi ? »
- Getty/Instagram
Ronaldo n'a pas besoin de la MLS pour s'installer à Hollywood
Alors que beaucoup ont émis l'hypothèse qu'un passage à Los Angeles ou à Miami constituerait le tremplin idéal pour une carrière dans le cinéma après le football, Keller insiste sur le fait que Ronaldo n'a pas besoin d'un contrat de footballeur pour percer à Hollywood. L'ancien gardien de but fait valoir que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est déjà une marque mondiale suffisamment importante pour transcender le sport quand bon lui semble.
« Cristiano Ronaldo envisagera-t-il une carrière à Hollywood lorsqu'il viendra aux États-Unis cet été ? Je ne pense pas que Ronaldo s'en soucie beaucoup. S'il avait voulu faire ça, il l'aurait fait au lieu d'aller en Arabie saoudite... C'est Cristiano Ronaldo : s'il veut se lancer dans le cinéma, il se lancera dans le cinéma. »
Le point sur ma condition physique et mes espoirs pour la Coupe du monde
Ronaldo est actuellement confronté au genre même de problème physique contre lequel Keller avait mis en garde, puisqu’il a récemment subi une déchirure aux ischio-jambiers lors d’un match de la Saudi Pro League. L’attaquant reste toutefois optimiste quant à son rétablissement, tant au niveau de son club qu’en sélection nationale, à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Le vétéran s'est montré très actif sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il va mieux de jour en jour tout en effectuant des exercices de rééducation. Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, s'est également empressé d'apaiser les craintes concernant la disponibilité de son capitaine pour le prochain tournoi en Amérique du Nord, insistant sur le fait que ce problème musculaire n'est qu'un contretemps mineur dans une saison individuelle par ailleurs impressionnante.
- AFP
Les documentaires et la vie après le football
La discussion sur l'avenir de Ronaldo revient souvent sur son immense présence médiatique et sa relation avec Georgina Rodriguez. Keller s'attend à ce que l'attaquant reste sous les feux de la rampe, même s'il a du mal à imaginer cette icône du sport évoluer vers des rôles traditionnels de direction dans le monde du football, à l'instar de ses pairs.
Il a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait-il réaliser un documentaire Netflix avec Georgina Rodriguez ? Il en serait tout à fait capable. Il aura clairement l'occasion de se lancer dans différentes activités. Si l'on compare les personnalités de Ronaldo et de Messi, Messi était davantage en coulisses tandis que Ronaldo occupait le devant de la scène.
« Je serai curieux de voir ce qu’il fera en portugais, en anglais, quel genre de rôle il endossera. Car il ne semble pas non plus avoir ce genre de personnalité qui le pousserait à simplement sortir et traîner quelque part. N’a-t-il pas l’air d’être quelqu’un qui veut toujours faire quelque chose ? Quel que soit ce rôle, quand on est aussi grand et aussi influent, je ne le vois pas devenir entraîneur, je ne le vois pas devenir directeur général ou directeur sportif. »