Cristiano Ronaldo voit son transfert en MLS s'envoler alors qu'une légende de l'équipe nationale américaine affirme que le « plus grand joueur de tous les temps » portugais est « à une blessure de la retraite »

La discussion sur l'avenir de Ronaldo revient souvent sur son immense présence médiatique et sa relation avec Georgina Rodriguez. Keller s'attend à ce que l'attaquant reste sous les feux de la rampe, même s'il a du mal à imaginer cette icône du sport évoluer vers des rôles traditionnels de direction dans le monde du football, à l'instar de ses pairs.

Il a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait-il réaliser un documentaire Netflix avec Georgina Rodriguez ? Il en serait tout à fait capable. Il aura clairement l'occasion de se lancer dans différentes activités. Si l'on compare les personnalités de Ronaldo et de Messi, Messi était davantage en coulisses tandis que Ronaldo occupait le devant de la scène.

« Je serai curieux de voir ce qu’il fera en portugais, en anglais, quel genre de rôle il endossera. Car il ne semble pas non plus avoir ce genre de personnalité qui le pousserait à simplement sortir et traîner quelque part. N’a-t-il pas l’air d’être quelqu’un qui veut toujours faire quelque chose ? Quel que soit ce rôle, quand on est aussi grand et aussi influent, je ne le vois pas devenir entraîneur, je ne le vois pas devenir directeur général ou directeur sportif. »