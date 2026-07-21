L’avenir de Ronaldo sur la scène internationale a fait l’objet de nombreuses spéculations, mais une date de fin définitive pourrait désormais avoir été fixée. Selon le journaliste sportif Mohammed Awaad, un agent portugais aurait révélé que Ronaldo prévoyait de prendre sa retraite internationale après un dernier match avec le Portugal.

Awaad a précisé que le match en question opposera le Portugal au Pays de Galles, le 24 septembre, dans le cadre de la Ligue des Nations de l’UEFA, et qu’il se déroulera au stade José Alvalade, à Lisbonne. Cette rencontre devrait ainsi offrir aux supporters la dernière occasion de voir Ronaldo sous le maillot portugais.