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Cristiano Ronaldo va-t-il bientôt hang up his boots avec le Portugal ? Selon les dernières indiscrétions, la date de son départ serait déjà arrêtée : le « GOAT » s’apprêterait ainsi à clore une carrière internationale exceptionnelle, ponctuée de 146 buts
Un dernier salut face au Pays de Galles
L’avenir de Ronaldo sur la scène internationale a fait l’objet de nombreuses spéculations, mais une date de fin définitive pourrait désormais avoir été fixée. Selon le journaliste sportif Mohammed Awaad, un agent portugais aurait révélé que Ronaldo prévoyait de prendre sa retraite internationale après un dernier match avec le Portugal.
Awaad a précisé que le match en question opposera le Portugal au Pays de Galles, le 24 septembre, dans le cadre de la Ligue des Nations de l’UEFA, et qu’il se déroulera au stade José Alvalade, à Lisbonne. Cette rencontre devrait ainsi offrir aux supporters la dernière occasion de voir Ronaldo sous le maillot portugais.
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Jésus confirme la continuité de son effectif
Cette annonce de départ coïncide parfaitement avec la récente nomination du nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, qui vient de signer un contrat de quatre ans. Jesus a insisté sur le fait qu’il ne procéderait pas à un remaniement immédiat de l’effectif, laissant ainsi la porte ouverte à Ronaldo. S’adressant à Canal 11, Jesus a déclaré : « Les gens pourraient penser que le nouveau sélectionneur va arriver et changer beaucoup de joueurs.
Cela n’arrivera pas. Je ne suis pas stupide. De plus, je n’ai pas assez de temps pour faire venir plusieurs joueurs qui n’ont pas été convoqués cette fois-ci. » Cette approche pragmatique garantit à Ronaldo des adieux dignes de son statut, avant que l’équipe ne se renouvelle.
Un héritage international sans précédent
Si Ronaldo prend sa retraite après le prochain match contre le Pays de Galles, il mettra fin à une carrière internationale aux statistiques inégalées. Avec 233 sélections et 146 buts au compteur, il est le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire du football international.
Son palmarès en sélection compte un titre de champion d’Europe (2016) et deux Ligue des Nations de l’UEFA (2019 et 2025). Âgé de 41 ans, il reste sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027 et poursuit sa quête de nouveaux records en club.
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Quelle sera la prochaine étape pour Ronaldo ?
Même si son parcours international s’achèvera le 24 septembre, Ronaldo vise encore un dernier objectif dans sa carrière professionnelle. Il a actuellement marqué 976 buts et entend franchir le cap symbolique des 1 000 buts avant de hang up ses crampons. Une fois ses obligations avec le Portugal terminées, il se consacrera entièrement à la saison avec son club.
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