Cristiano Ronaldo marque lors de la victoire 3-1 d’Al Nassr à l’extérieur sur le terrain d’Al Faysaly en Saudi Pro League et atteint les 982 buts en carrière. La star portugaise de 41 ans fait ainsi un pas de plus vers les 1 000 buts en carrière en matches officiels. Avec son but du jour, CR7 a inscrit 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches).





Les buts de Ronaldo en club se répartissent ainsi : 5 au Sporting Lisbonne, 145 à Manchester United, 450 au Real Madrid, 101 à la Juventus et 135 à Al Nassr.



