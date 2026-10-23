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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cristiano Ronaldo, une victoire et un but : il totalise 982 buts en matches officiels

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly

Le champion portugais poursuit sa marche vers les 1 000 buts en carrière en matches officiels.

Cristiano Ronaldo marque lors de la victoire 3-1 d’Al Nassr à l’extérieur sur le terrain d’Al Faysaly en Saudi Pro League et atteint les 982 buts en carrière. La star portugaise de 41 ans fait ainsi un pas de plus vers les 1 000 buts en carrière en matches officiels. Avec son but du jour, CR7 a inscrit 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches).


Les buts de Ronaldo en club se répartissent ainsi : 5 au Sporting Lisbonne, 145 à Manchester United, 450 au Real Madrid, 101 à la Juventus et 135 à Al Nassr.


  • Cette saison, Ronaldo a inscrit 6 buts avec Al Nassr (5 en Saudi Pro League et 1 en Ligue des champions asiatique). Aujourd’hui, Ronaldo a inscrit le but du 2-0 provisoire pour son équipe, sur une passe décisive de Joao Felix. Les deux autres buts de l’équipe du quintuple Ballon d’Or ont été inscrits par Al Hamdan et Angelo. Pour Al Faysaly, c’est Bongonda qui a marqué.


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