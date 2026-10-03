Ronaldo a considérablement aggravé son différend avec le Portugal après avoir brusquement quitté le camp de l’équipe nationale. Les retombées ont été déclenchées lorsque Jesus a laissé l’attaquant sur le banc sans le faire entrer lors de la victoire 2-1 contre la Norvège dimanche dernier.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, un rapport du Daily Mail a souligné que Ronaldo avait activement interagi avec une vidéo Instagram montrant l’ancien international brésilien Felipe Melo réprimander violemment l’équipe du Portugal. L’ex-milieu de la Juventus, connu pour son franc-parler, a affirmé : « Je vois une différence grotesque dans la manière dont les joueurs traitent Cristiano Ronaldo par rapport aux joueurs de l’Argentine avec (Lionel) Messi. Je vois bien plus de respect de la part des adversaires qui jouent contre Cristiano Ronaldo, je pense que c’est une erreur. Personne n’atteint le niveau de Cristiano Ronaldo. C’est inacceptable. On ne peut pas laisser partir comme ça le meilleur joueur de l’histoire, comme si rien ne s’était passé. On ne peut pas. »