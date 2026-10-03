AFP
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Cristiano Ronaldo, trahi, approuve les critiques brutales visant ses coéquipiers du Portugal, tandis que Jorge Jesus esquive les questions sur les retombées
Les retombées s’intensifient après la polémique sur un remplacement
Ronaldo a considérablement aggravé son différend avec le Portugal après avoir brusquement quitté le camp de l’équipe nationale. Les retombées ont été déclenchées lorsque Jesus a laissé l’attaquant sur le banc sans le faire entrer lors de la victoire 2-1 contre la Norvège dimanche dernier.
Pour ajouter de l’huile sur le feu, un rapport du Daily Mail a souligné que Ronaldo avait activement interagi avec une vidéo Instagram montrant l’ancien international brésilien Felipe Melo réprimander violemment l’équipe du Portugal. L’ex-milieu de la Juventus, connu pour son franc-parler, a affirmé : « Je vois une différence grotesque dans la manière dont les joueurs traitent Cristiano Ronaldo par rapport aux joueurs de l’Argentine avec (Lionel) Messi. Je vois bien plus de respect de la part des adversaires qui jouent contre Cristiano Ronaldo, je pense que c’est une erreur. Personne n’atteint le niveau de Cristiano Ronaldo. C’est inacceptable. On ne peut pas laisser partir comme ça le meilleur joueur de l’histoire, comme si rien ne s’était passé. On ne peut pas. »
Jesus réagit avant les retrouvailles face à la Norvège
Même si la sélection nationale a décroché une victoire 4-2 contre le Danemark sur le terrain jeudi, la crise Ronaldo reste le principal sujet de discussion. Interrogé sur l’attaquant lors de sa conférence de presse aujourd’hui, samedi 3 octobre, à la veille du choc de demain contre la Norvège, Jesus a directement abordé la situation. « Je ne peux pas ignorer le sujet Cristiano Ronaldo », a déclaré Jesus. « Cris est un symbole de l’équipe nationale portugaise. Il est un symbole du Portugal. Que ce soit parfaitement clair. Après le match, en répondant à la question, il y aura largement le temps d’en parler. »
Accusations de trahison et suspension imminente
Le conflit sous-jacent proviendrait apparemment de promesses non tenues, ce qui pourrait désormais entraîner de lourdes conséquences. S'exprimant sur El Chiringuito, le journaliste espagnol Edu Aguirre a affirmé que Jesus s'était excusé en privé auprès de Ronaldo pour l'avoir fait s'échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu, en promettant d'admettre publiquement son erreur tactique. Cependant, l'entraîneur ne l'a pas fait lors de sa conférence de presse suivante, laissant Ronaldo se sentir complètement trahi. Par conséquent, il risque une énorme suspension. Le code disciplinaire indique que tout joueur qui abandonne sans justification les activités de l'équipe nationale sera sanctionné par une suspension d'un à six mois.
- Getty Images
Que se passe-t-il ensuite ?
Ronaldo pourrait désormais faire face à une longue suspension en sélection, ce qui pourrait potentiellement signifier la fin de sa carrière avec le Portugal. Alors que le Premier ministre Luis Montenegro est déjà intervenu pour évoquer la crise nationale, la situation reste extrêmement volatile. Les supporters et les observateurs attendent désormais que Ronaldo révèle publiquement les raisons détaillées de son départ controversé, comme il l’a récemment promis.
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