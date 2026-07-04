« Cristiano Ronaldo tient le Portugal en otage » : Zlatan Ibrahimovic fustige l'attaquant d'Al-Nassr après une victoire laborieuse face à la Croatie

Ibrahimovic a profité de la victoire du Portugal face à la Croatie pour remettre en question la confiance que Martinez continue d’accorder à Ronaldo. Il a fait valoir que la contribution décisive de Gonçalo Ramos soulignait la nécessité d’un changement en attaque et a affirmé que le Portugal se privait de ses pleins potentiels en comptant uniquement sur son capitaine.

« Les supporters portugais auraient pu s'attendre à ce qui se passe », a déclaré Ibrahimovic. « On ne peut pas espérer remporter quoi que ce soit en 2026 avec un Cristiano Ronaldo de 41 ans à la tête de l'attaque. D'autant plus que Ramos est sur le banc, alors qu'il est entré en jeu et a marqué.

Ce n’est pas du « leadership légendaire », c’est l’ego qui tient l’équipe en otage. Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa mobilité ; il se contente désormais de squatter la surface. À ce stade, c’est davantage son aura qui le porte que ses jambes. Le maintenir titulaire relève de la pure folie, dictée par la nostalgie. »