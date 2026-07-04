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« Cristiano Ronaldo tient le Portugal en otage » : Zlatan Ibrahimovic fustige l'attaquant d'Al-Nassr après une victoire laborieuse face à la Croatie
Ibrahimovic remet en question la place de Ronaldo
Ibrahimovic a livré une analyse cinglante du rôle de Ronaldo au sein de l'équipe nationale du Portugal après la victoire 2-1 de l'équipe de Roberto Martinez face à la Croatie. S'exprimant en tant que commentateur pour Fox Sports, l'ancien attaquant de l'AC Milan et de Manchester United a affirmé que le Portugal ne pouvait pas espérer prétendre aux plus grands titres avec Ronaldo à la tête de l'attaque à 41 ans. Il a laissé entendre que la star d'Al-Nassr était sélectionnée davantage en raison de son statut que de ses performances actuelles.
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Ibrahimovic rend un verdict sans appel
Ibrahimovic a profité de la victoire du Portugal face à la Croatie pour remettre en question la confiance que Martinez continue d’accorder à Ronaldo. Il a fait valoir que la contribution décisive de Gonçalo Ramos soulignait la nécessité d’un changement en attaque et a affirmé que le Portugal se privait de ses pleins potentiels en comptant uniquement sur son capitaine.
« Les supporters portugais auraient pu s'attendre à ce qui se passe », a déclaré Ibrahimovic. « On ne peut pas espérer remporter quoi que ce soit en 2026 avec un Cristiano Ronaldo de 41 ans à la tête de l'attaque. D'autant plus que Ramos est sur le banc, alors qu'il est entré en jeu et a marqué.
Ce n’est pas du « leadership légendaire », c’est l’ego qui tient l’équipe en otage. Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa mobilité ; il se contente désormais de squatter la surface. À ce stade, c’est davantage son aura qui le porte que ses jambes. Le maintenir titulaire relève de la pure folie, dictée par la nostalgie. »
Surmonter la peur des Croates
Alors que le débat interne sur le rôle de Ronaldo continue de faire rage, le Portugal a sans doute eu de la chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le match disputé à Toronto a été marqué par la polémique, notamment après l’annulation du but inscrit en fin de match par Josko Gvardiol pour hors-jeu, à l’issue d’une longue consultation de la VAR. Cette décision a provoqué la colère du sélectionneur croate Zlatko Dalic, dont l’équipe s’est vu refuser l’égalisation à la 113e minute.
Ronaldo a tout de même brillé en transformant un penalty pour égaliser après l’ouverture du score d’Ivan Perišić. La Seleção a finalement emporté la décision grâce à une réalisation tardive de Ramos.
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L'Espagne constituera le prochain test majeur.
Le Portugal se prépare désormais à affronter l'Espagne en huitièmes de finale, un match qui placera sous haute surveillance le choix de composition de l'équipe opéré par Martinez. Il reste à déterminer si le sélectionneur portugais aura le courage de laisser Ronaldo sur le banc ou s'il maintiendra sa confiance en lui pour mener l'attaque de son équipe.
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