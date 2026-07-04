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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Yosua Arya

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« Cristiano Ronaldo tient le Portugal en otage » : Zlatan Ibrahimovic fustige l'attaquant d'Al-Nassr après une victoire laborieuse face à la Croatie

C. Ronaldo
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Z. Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a remis en question le rôle de Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe nationale du Portugal, affirmant que le vétéran attaquant était sélectionné par nostalgie plutôt que pour ses mérites. L’ancien attaquant suédois estime que Gonçalo Ramos a démontré que le Portugal devait tourner la page après avoir inscrit le but de la victoire contre la Croatie.

  • Ibrahimovic remet en question la place de Ronaldo

    Ibrahimovic a livré une analyse cinglante du rôle de Ronaldo au sein de l'équipe nationale du Portugal après la victoire 2-1 de l'équipe de Roberto Martinez face à la Croatie. S'exprimant en tant que commentateur pour Fox Sports, l'ancien attaquant de l'AC Milan et de Manchester United a affirmé que le Portugal ne pouvait pas espérer prétendre aux plus grands titres avec Ronaldo à la tête de l'attaque à 41 ans. Il a laissé entendre que la star d'Al-Nassr était sélectionnée davantage en raison de son statut que de ses performances actuelles.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic rend un verdict sans appel

    Ibrahimovic a profité de la victoire du Portugal face à la Croatie pour remettre en question la confiance que Martinez continue d’accorder à Ronaldo. Il a fait valoir que la contribution décisive de Gonçalo Ramos soulignait la nécessité d’un changement en attaque et a affirmé que le Portugal se privait de ses pleins potentiels en comptant uniquement sur son capitaine.

    « Les supporters portugais auraient pu s'attendre à ce qui se passe », a déclaré Ibrahimovic. « On ne peut pas espérer remporter quoi que ce soit en 2026 avec un Cristiano Ronaldo de 41 ans à la tête de l'attaque. D'autant plus que Ramos est sur le banc, alors qu'il est entré en jeu et a marqué.

    Ce n’est pas du « leadership légendaire », c’est l’ego qui tient l’équipe en otage. Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa mobilité ; il se contente désormais de squatter la surface. À ce stade, c’est davantage son aura qui le porte que ses jambes. Le maintenir titulaire relève de la pure folie, dictée par la nostalgie. »

  • Surmonter la peur des Croates

    Alors que le débat interne sur le rôle de Ronaldo continue de faire rage, le Portugal a sans doute eu de la chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le match disputé à Toronto a été marqué par la polémique, notamment après l’annulation du but inscrit en fin de match par Josko Gvardiol pour hors-jeu, à l’issue d’une longue consultation de la VAR. Cette décision a provoqué la colère du sélectionneur croate Zlatko Dalic, dont l’équipe s’est vu refuser l’égalisation à la 113e minute.

    Ronaldo a tout de même brillé en transformant un penalty pour égaliser après l’ouverture du score d’Ivan Perišić. La Seleção a finalement emporté la décision grâce à une réalisation tardive de Ramos.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    L'Espagne constituera le prochain test majeur.

    Le Portugal se prépare désormais à affronter l'Espagne en huitièmes de finale, un match qui placera sous haute surveillance le choix de composition de l'équipe opéré par Martinez. Il reste à déterminer si le sélectionneur portugais aura le courage de laisser Ronaldo sur le banc ou s'il maintiendra sa confiance en lui pour mener l'attaque de son équipe.

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