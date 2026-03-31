Cristiano Ronaldo tente de convaincre Casemiro de refuser une offre de la MLS pour rejoindre Al-Nassr

Casemiro a annoncé son départ de Manchester United cet été. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid à l’été 2022, il a disputé 155 matches toutes compétitions confondues, marquant 24 buts et délivrant 14 passes décisives. Dans son message d’adieu, il a écrit : « Je garderai Manchester United dans mon cœur toute ma vie. Dès le premier jour où j’ai foulé la pelouse de ce magnifique stade, j’ai ressenti la passion d’Old Trafford et l’amour que je partage désormais avec nos supporters pour ce club si spécial. Ce n’est pas encore le moment de dire au revoir ; il y a encore beaucoup de souvenirs à créer au cours des quatre prochains mois. Nous avons encore beaucoup à nous battre ensemble ; je resterai, comme toujours, entièrement concentré sur le fait de tout donner pour aider notre club à réussir. »