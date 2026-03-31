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Cristiano Ronaldo tente de convaincre Casemiro de refuser une offre de la MLS pour rejoindre Al-Nassr
Ronaldo impatient de retrouver ses anciens coéquipiers en Arabie saoudite
Selon Marca, la superstar portugaise s'efforce de faire en sorte que son ancien coéquipier rejoigne Riyad. Ronaldo considère Casemiro comme le pilier défensif indispensable pour assurer la domination d'Al-Nassr dans la Ligue professionnelle saoudienne. L'offre financière en cours de préparation au Moyen-Orient devrait éclipser pratiquement toutes les autres propositions à l'échelle mondiale. Pour Casemiro, ce transfert potentiel représente l'occasion de décrocher un dernier contrat lucratif tout en jouant aux côtés d'un allié de confiance qui comprend son jeu.
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L'attrait de Miami et un transfert de Messi
Cependant, l'Inter Miami pourrait également constituer une option intéressante pour le milieu de terrain. Les Herons se sont positionnés comme les principaux prétendants aux services du joueur de 34 ans. La franchise de Sir David Beckham considérerait Casemiro comme le successeur naturel de Sergio Busquets, apportant une présence expérimentée pour ancrer un milieu de terrain étoilé en Floride. La perspective de voir Casemiro faire équipe avec Messi est devenue un scénario fascinant, compte tenu de leur histoire en tant que rivaux du Clásico au sein des effectifs respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone.
Casemiro quitte Manchester United après quatre ans
Casemiro a annoncé son départ de Manchester United cet été. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid à l’été 2022, il a disputé 155 matches toutes compétitions confondues, marquant 24 buts et délivrant 14 passes décisives. Dans son message d’adieu, il a écrit : « Je garderai Manchester United dans mon cœur toute ma vie. Dès le premier jour où j’ai foulé la pelouse de ce magnifique stade, j’ai ressenti la passion d’Old Trafford et l’amour que je partage désormais avec nos supporters pour ce club si spécial. Ce n’est pas encore le moment de dire au revoir ; il y a encore beaucoup de souvenirs à créer au cours des quatre prochains mois. Nous avons encore beaucoup à nous battre ensemble ; je resterai, comme toujours, entièrement concentré sur le fait de tout donner pour aider notre club à réussir. »
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Et maintenant ?
Avant de prendre une décision concernant son avenir, Casemiro restera concentré sur l'objectif de terminer la saison en beauté avec les Red Devils, qui occupent actuellement la troisième place de la Premier League, avec un point d'avance sur Aston Villa, quatrième. L'équipe de Michael Carrick affrontera Leeds United le 13 avril prochain, avec pour objectif de remporter la victoire afin de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine.