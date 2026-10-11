Ronaldo a été suspendu à titre provisoire par la FPF après avoir claqué la porte de sa sélection le mois dernier. En septembre, le joueur de 41 ans a quitté avec fracas le rassemblement du Portugal pour la Ligue des nations, provoquant de fortes perturbations en coulisses.

L’attaquant d’Al-Nassr s’est agacé d’être resté sur le banc sans entrer en jeu face à la Norvège. Il a ensuite quitté le groupe lorsqu’il a appris qu’il ne serait pas titulaire pour le match suivant face au Danemark.

La FPF a officiellement prononcé cette suspension provisoire le 9 octobre, en qualifiant l’affaire disciplinaire d’urgente. Selon le règlement de la fédération, les joueurs qui ne se présentent pas en sélection s’exposent à une lourde suspension d’un à six mois, ainsi qu’à une importante amende.