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Cristiano Ronaldo suspendu ! La star d’Al-Nassr sanctionnée par la FPF après son départ fracassant de la sélection portugaise
Le Portugal suspend son capitaine après son départ en signe de protestation
Ronaldo a été suspendu à titre provisoire par la FPF après avoir claqué la porte de sa sélection le mois dernier. En septembre, le joueur de 41 ans a quitté avec fracas le rassemblement du Portugal pour la Ligue des nations, provoquant de fortes perturbations en coulisses.
L’attaquant d’Al-Nassr s’est agacé d’être resté sur le banc sans entrer en jeu face à la Norvège. Il a ensuite quitté le groupe lorsqu’il a appris qu’il ne serait pas titulaire pour le match suivant face au Danemark.
La FPF a officiellement prononcé cette suspension provisoire le 9 octobre, en qualifiant l’affaire disciplinaire d’urgente. Selon le règlement de la fédération, les joueurs qui ne se présentent pas en sélection s’exposent à une lourde suspension d’un à six mois, ainsi qu’à une importante amende.
- AFP
Ronaldo affirme qu’il y a eu rupture de confiance
Le différend entre Ronaldo et Jesus, le sélectionneur du Portugal, a provoqué ce départ soudain et controversé. Le quintuple Ballon d’or a publié un long communiqué dans lequel il exprime son profond mécontentement face aux récentes décisions du sélectionneur.
Ronaldo affirme avoir quitté le rassemblement parce que Jesus avait, à deux reprises, « manqué à sa parole » concernant son temps de jeu. L’attaquant expérimenté a ouvertement accusé son sélectionneur d’une « rupture totale de confiance » durant cette trêve internationale tendue. Malgré la gravité de ces accusations, le président de la FPF, Pedro Proenca, a tenté d’apaiser les tensions.
« L’heure est au calme et à la maîtrise de soi », a déclaré Proenca à Record. « Nous sommes tous réunis autour de la table. Il y a une forte volonté de retrouver notre capitaine parmi nous. Une procédure disciplinaire normale sera engagée. »
- Getty
Retour au football de club
Alors que son avenir en sélection reste incertain en raison de la procédure disciplinaire en cours de la FPF, Ronaldo demeure entièrement concentré sur son club. Il brille actuellement au Moyen-Orient sous les couleurs du club saoudien d’Al-Nassr.
L’attaquant expérimenté a retrouvé la compétition nationale la semaine dernière et, comme on pouvait s’y attendre, s’est montré en grande forme. Il a inscrit le 980e but de sa carrière pour aider Al-Nassr à décrocher une nette victoire 3-0 contre Al Diriyah.
Ronaldo attend désormais le verdict officiel définitif de la FPF concernant la durée exacte de sa suspension. En attendant, il continuera de mener l’attaque de son club dans sa quête acharnée d’un cap historique en matière de buts.
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