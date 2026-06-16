Ce départ imminent résulte d’un accord à l’amiable et ouvre une nouvelle page pour la sélection portugaise. Selon le correspondant de talkSPORT, Alex Crook : « On m’a confirmé que c’est sa décision de ne pas renouveler son contrat. Martinez souhaite retrouver un banc de club, en Premier League ou dans un grand club européen, voire prendre les commandes d’une autre sélection majeure. » Concernant le calendrier, Crook a ajouté : « Rien n’a encore été annoncé officiellement, mais il est certain qu’on lui posera la question lors de sa prochaine intervention médiatique. Cette décision a été prise en accord avec la Fédération portugaise de football, qui peut ainsi entamer la recherche d’un successeur. »