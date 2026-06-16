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Cristiano Ronaldo suivra-t-il la même voie ? Dernières informations sur l’avenir de Roberto Martinez à la tête de la sélection portugaise, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde pour CR7 et ses coéquipiers
Martinez confirme son départ imminent
Martínez a officiellement décidé de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Portugal, quel que soit le résultat de sa campagne en Amérique du Nord. L’ancien coach d’Everton quittera ses fonctions à l’expiration de son contrat, fin juillet. Son mandat, couronné de succès, a permis d’enrichir le palmarès de la sélection. Le sélectionneur, déjà sacré champion d’Europe en 2016 et double vainqueur de la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025, va désormais chercher un nouveau capitaine. La Fédération portugaise de football, pleinement informée de cette décision, peut donc entamer discrètement la recherche d’un successeur de renom.
- AFP
À la recherche d’un nouveau défi
Ce départ imminent résulte d’un accord à l’amiable et ouvre une nouvelle page pour la sélection portugaise. Selon le correspondant de talkSPORT, Alex Crook : « On m’a confirmé que c’est sa décision de ne pas renouveler son contrat. Martinez souhaite retrouver un banc de club, en Premier League ou dans un grand club européen, voire prendre les commandes d’une autre sélection majeure. » Concernant le calendrier, Crook a ajouté : « Rien n’a encore été annoncé officiellement, mais il est certain qu’on lui posera la question lors de sa prochaine intervention médiatique. Cette décision a été prise en accord avec la Fédération portugaise de football, qui peut ainsi entamer la recherche d’un successeur. »
Un dernier tour de piste pour Ronaldo
Le départ du sélectionneur braque les projecteurs sur Cristiano Ronaldo, attendu au seuil de son dernier grand tournoi. La star aux multiples récompenses rêve de soulever enfin la Coupe du monde, dernier titre majeur manquant à son palmarès. Épaulé par des cadres comme Bruno Fernandes, il porte sur ses épaules les espoirs d’une nation entière. Le groupe K s’ouvre face à la RD Congo le mercredi 17 juin, puis le Portugal défiera l’Ouzbékistan le 23 juin et conclura la phase de groupes contre la Colombie le 28 juin. Si le capitaine décidait de suivre son sélectionneur vers la sortie, boucler ce parcours par un triomphe historique ressemblerait à un adieu de conte de fées.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour le Portugal ?
Alors que le Portugal peaufine sa préparation en vue de son premier match, mercredi, son objectif immédiat est de décrocher les trois points en jeu. Dans un second temps, la Fédération portugaise de football devra rapidement trouver un successeur de renom capable de mener cette équipe talentueuse vers un nouveau cycle. De son côté, Martinez devrait explorer de nouvelles opportunités à travers l’Europe, avec l’ambition d’intégrer un grand club ou une sélection nationale dès cet été.