Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
CM grafica Ronaldo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Cristiano Ronaldo sème la zizanie au sein de l’équipe du Portugal : risque de « guerre civile » dans les vestiaires, « merci, il est temps de partir »

Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde

Portugal : l'affaire Cristiano Ronaldo prend de l'ampleur, avec des accusations de « boycott » et des craintes de fracture au sein du vestiaire.

Après le match nul décevant lors du premier match contre la République démocratique du Congo, une polémique s'amplifie au Portugal autour de Cristiano Ronaldo, alimentant la crainte d'une possible fracture interne au sein de la sélection portugaise en pleine Coupe du monde.


Au cœur du débat se trouve la décision du sélectionneur Roberto Martínez d’avoir laissé l’attaquant d’Al Nassr sur le terrain durant les 90 minutes. D’un côté, certains estiment que Ronaldo ne doit plus être considéré comme un titulaire intouchable ; de l’autre, ses défenseurs rappellent qu’il demeure la plus grande icône de l’histoire du football portugais. Certains supporters évoquent même un boycott du numéro 7.


Après la rencontre face à la RD Congo, les comptes Instagram de plusieurs joueurs portugais ont été submergés de critiques. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves et Pedro Neto figurent parmi les cibles les plus fréquentes. Nombre d’internautes estiment que ses partenaires ne l’ont pas suffisamment servi durant la rencontre, allant jusqu’à les accuser de minimiser son rôle ou, pire, d’envier ses succès.


  • RISQUE DE « GUERRE CIVILE »

    Selon Vítor Pinto, rédacteur en chef adjoint du quotidien sportif Record, le climat qui s’est installé autour de l’équipe nationale pourrait devenir dangereux : « Cette situation met en évidence le risque d’une sorte de guerre civile au sein de l’équipe nationale. Toute critique adressée à Cristiano Ronaldo suscite des réactions extrêmes et une forte polarisation. »


    Selon le quotidien espagnol Marca, toujours très attentif aux exploits de l’ex-star du Real Madrid, la polémique a notamment visé João Neves : certains supporters lui prêtent des propos selon lesquels Ronaldo ne serait plus qu’« un joueur comme les autres », malgré tout le respect dû à sa carrière exceptionnelle. Le milieu de terrain est également accusé de ne pas avoir suffisamment cherché le capitaine lors du match d’ouverture.



    • Publicité

  • LES ACCUSATIONS DE BOYCOTT

    Les critiques ne visent pas un joueur isolé. Une partie de l’opinion publique accuse même plusieurs internationaux de avoir, de manière intentionnelle, refusé de servir Cristiano Ronaldo. Une thèse que Vítor Pinto balaye d’un revers : « Je ne crois pas qu’il y ait eu de boycott organisé contre Cristiano Ronaldo, et il est essentiel de le préciser tout de suite. Il n’y a eu aucune action organisée contre lui au sein de l’équipe nationale. Il est vrai cependant que le Portugal n’a pas réussi à établir un lien efficace avec son avant-centre et n’a pas mis en place une stratégie offensive capable de le mettre en valeur. »


  • IMPRESSION DU MAILLOT

    Le débat sur le rôle de Ronaldo n’est pas nouveau au Portugal, mais ces derniers jours, certaines prises de position ont semblé particulièrement tranchées. Nuno Saraiva, éditorialiste du quotidien A Bola, a publié un commentaire au titre éloquent : « Merci pour tout, Cristiano. Il est temps de partir. » Dans ce texte au ton tranché, il affirme que la star d’Al Nassr n’est plus le principal atout technique de la sélection et qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Le sélectionneur Roberto Martínez doit donc trouver rapidement une solution. Le prochain match contre l’Ouzbékistan revêt une importance cruciale : un nouveau faux pas risquerait de compliquer sérieusement le parcours du Portugal vers la Coupe du monde et d’alimenter encore les divisions naissantes.


Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB