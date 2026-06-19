Après le match nul décevant lors du premier match contre la République démocratique du Congo, une polémique s'amplifie au Portugal autour de Cristiano Ronaldo, alimentant la crainte d'une possible fracture interne au sein de la sélection portugaise en pleine Coupe du monde.





Au cœur du débat se trouve la décision du sélectionneur Roberto Martínez d’avoir laissé l’attaquant d’Al Nassr sur le terrain durant les 90 minutes. D’un côté, certains estiment que Ronaldo ne doit plus être considéré comme un titulaire intouchable ; de l’autre, ses défenseurs rappellent qu’il demeure la plus grande icône de l’histoire du football portugais. Certains supporters évoquent même un boycott du numéro 7.





Après la rencontre face à la RD Congo, les comptes Instagram de plusieurs joueurs portugais ont été submergés de critiques. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves et Pedro Neto figurent parmi les cibles les plus fréquentes. Nombre d’internautes estiment que ses partenaires ne l’ont pas suffisamment servi durant la rencontre, allant jusqu’à les accuser de minimiser son rôle ou, pire, d’envier ses succès.



