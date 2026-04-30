Cristiano Ronaldo se rapproche de son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne après avoir mené Al-Nassr à une victoire décisive face à l'Al Ahli d'Ivan Toney

Dans un match à haut enjeu resté indécis pendant 75 minutes, il était inévitable que Cristiano Ronaldo fasse la différence. À 41 ans, il s’est élevé plus haut que tous pour reprendre d’une tête en cloche un corner précis de son compatriote João Félix, expédiant le ballon dans la lucarne et laissant Edouard Mendy figé sur sa ligne.

Son 25e but dans le championnat en cours consolide sa réputation de finisseur parmi les plus redoutables de la planète. Après l’ouverture du score, le quintuple Ballon d’Or a célébré avec son exubérance habituelle, entraînant ses coéquipiers vers le drapeau de corner, tandis que les supporters d’Al-Nassr sentaient le premier titre de champion de la Pro League saoudienne enfin à portée de main pour leur capitaine.