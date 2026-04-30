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Cristiano Ronaldo se rapproche de son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne après avoir mené Al-Nassr à une victoire décisive face à l'Al Ahli d'Ivan Toney
Ronaldo, au sommet de son art, ouvre le score.
Dans un match à haut enjeu resté indécis pendant 75 minutes, il était inévitable que Cristiano Ronaldo fasse la différence. À 41 ans, il s’est élevé plus haut que tous pour reprendre d’une tête en cloche un corner précis de son compatriote João Félix, expédiant le ballon dans la lucarne et laissant Edouard Mendy figé sur sa ligne.
Son 25e but dans le championnat en cours consolide sa réputation de finisseur parmi les plus redoutables de la planète. Après l’ouverture du score, le quintuple Ballon d’Or a célébré avec son exubérance habituelle, entraînant ses coéquipiers vers le drapeau de corner, tandis que les supporters d’Al-Nassr sentaient le premier titre de champion de la Pro League saoudienne enfin à portée de main pour leur capitaine.
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Kingsley Coman offre à Al-Nassr sa 20e victoire de rang
Alors que Ronaldo faisait la une des journaux en ouvrant le score, l’ancienne star du Bayern Munich, Kingsley Coman, a veillé à ce qu’il n’y ait pas de rebondissement de dernière minute. Le Français a profité de l’incapacité d’Al Ahli à dégager un nouveau coup de pied arrêté dangereux à la 90^e minute pour envoyer un tir puissant au fond des filets, portant le score à 2-0 et scellant définitivement le résultat.
Grâce à ce succès, la série impressionnante d’Al-Nassr atteint 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont 16 en championnat. Le géant de Riyad occupe désormais le trône du championnat, avec huit points d’avance sur Al-Hilal et treize sur Al Ahli. Al-Nassr n’a plus que quatre matchs à disputer, contre cinq pour ses rivaux. Al-Hilal et Al Ahli restent donc mathématiquement en course, mais revenir sur le leader en pleine élan s’annonce titanesque.
Toney et Quinones sont actuellement en lice pour le Soulier d’or.
Grâce à ses performances exceptionnelles, Ronaldo vient d’atteindre un nouveau cap en inscrivant au moins 25 buts lors de trois saisons de championnat consécutives, un exploit qu’il n’avait plus réalisé depuis ses neuf années légendaires au Real Madrid. Son total en carrière s’élève désormais à 970 buts pour son club et son pays, dont 126 sous le maillot jaune et bleu d’Al-Nassr.
L’attaquant chevronné est également engagé dans une lutte acharnée pour le Soulier d’or de la Saudi Pro League. Il compte actuellement deux buts de retard sur l’avant-centre d’Al Ahli Ivan Toney, deuxième au classement des buteurs, et trois sur Julian Quinones, en tête avec 28 réalisations.
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Le compte à rebours final vers la gloire
Pour Al Ahli, cette défaite est un coup dur, alors que le club traversait jusqu’ici une période faste sur d’autres tableaux. Bien qu’il ait récemment défendu son titre dans l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC, l’équipe de Matthias Jaissle a vu sa régularité en championnat s’effriter au pire moment. L’écart avec la tête du classement paraît désormais insurmontable, alors que les matchs se raréfient pour le club de Djeddah.
Al-Nassr n’a besoin que de quelques points pour valider mathématiquement le titre, et les supporters de Riyad pensent déjà aux célébrations. Cristiano Ronaldo, qui a changé le visage du football saoudien depuis son arrivée, se rapproche enfin de son premier trophée majeur dans la région.