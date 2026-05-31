AFP
Traduit par
Cristiano Ronaldo savoure une pause ensoleillée avec Georgina Rodriguez avant de se consacrer à la Coupe du monde 2026 – la légende portugaise du ballon rond trouve même le temps de travailler ses abdos !
Un moment en famille sous le soleil saoudien
La star d’Al-Nassr a troqué l’effervescence de la surface de réparation contre la quiétude du littoral saoudien. Accompagné de sa compagne de longue date et de leurs enfants, l’icône de 41 ans partage des images d’une escapade luxueuse. Entre eaux turquoise cristallines et pauses détente au bord d’une piscine haut de gamme, le clan Ronaldo savoure une accalmie rare dans le calendrier footballistique.
Dans une série de posts partagés sur les réseaux sociaux, Rodriguez a documenté cette escapade, notamment à travers des clichés attendrissants du légendaire attaquant marchant main dans la main avec sa plus jeune fille, Bella Esmeralda. La famille séjourne dans un complexe hôtelier isolé, offrant le cadre idéal pour que le « GOAT » portugais se ressource avant de s’envoler vers le stage de l’équipe nationale en vue du prochain tournoi en Amérique du Nord.
- Getty Images and Instagram
« Le meilleur moment de ma carrière »
La compagne de Ronaldo, Rodriguez, partage sur Instagram des images de leurs vacances idylliques. Une publication, montrant les enfants jouer dans la piscine et Cristiano Junior s’initier à la planche de surf électrique, était accompagnée de la légende affectueuse « Le meilleur de ma vie ». Ce cliché intime révèle un aspect plus tendre du joueur, habituellement connu pour son esprit de compétition acharné sur le terrain.
Au menu : repas les pieds dans l’eau et baignades en famille. Une photo, où l’on voit la petite Esmeralda flotter sur un matelas gonflable à l’effigie d’une sirène, résume à elle seule l’atmosphère de ces vacances. Malgré la pression d’un tournoi majeur qui se profile, la priorité reste à l’unité familiale tandis que l’attaquant chevronné se prépare pour sa sixième Coupe du monde historique.
Pas de jour de repos pour le GOAT
Même en plein séjour familial, l’éthique de travail légendaire qui forge la carrière de Ronaldo reste évidente. Dans une story Instagram postée durant leurs vacances, on voit Cristiano transmettre ses rituels d’entraînement à la nouvelle génération en apprenant avec rigueur à son jeune fils Mateo à réaliser des abdos. Ce dévouement absolu à sa condition physique lui permet de rester compétitif au plus haut niveau, alors qu’il a déjà franchi le cap de la cinquantaine.Instagram/@georginagio
- Getty Images Sport
Le rêve ultime de la Coupe du monde
Le compte à rebours a commencé jusqu’au 17 juin, date à laquelle le Portugal entamera sa campagne dans le groupe K face au Congo à Houston. Ce tournoi représente le dernier défi à relever pour Ronaldo, le seul trophée majeur qui lui a échappé au cours de deux décennies de domination. Les matchs de la phase de groupes étant programmés au Texas et en Floride, l’attaquant profite de cette trêve pour s’assurer d’être en pleine forme, tant mentalement que physiquement, avant d’affronter la chaleur de l’été américain.
Après avoir conclu sa saison club fin mai, ces quelques jours de répit lui permettent de faire la transition entre les exigences nationales et les obligations internationales. Bientôt, la détente prendra fin et toute son attention se portera sur le terrain. Le monde entier aura les yeux rivés sur le recordman des buts en sélection pour voir s’il offre, sur la plus grande scène qui soit, une dernière série de moments emblématiques.