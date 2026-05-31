La star d’Al-Nassr a troqué l’effervescence de la surface de réparation contre la quiétude du littoral saoudien. Accompagné de sa compagne de longue date et de leurs enfants, l’icône de 41 ans partage des images d’une escapade luxueuse. Entre eaux turquoise cristallines et pauses détente au bord d’une piscine haut de gamme, le clan Ronaldo savoure une accalmie rare dans le calendrier footballistique.

Dans une série de posts partagés sur les réseaux sociaux, Rodriguez a documenté cette escapade, notamment à travers des clichés attendrissants du légendaire attaquant marchant main dans la main avec sa plus jeune fille, Bella Esmeralda. La famille séjourne dans un complexe hôtelier isolé, offrant le cadre idéal pour que le « GOAT » portugais se ressource avant de s’envoler vers le stage de l’équipe nationale en vue du prochain tournoi en Amérique du Nord.



