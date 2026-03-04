Cristiano Ronaldo risque de manquer le dernier stage de préparation du Portugal avant la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure aux ischio-jambiers

Le moment choisi pour cette contre-attaque est particulièrement délicat, alors que Martinez s'apprête à annoncer la composition de son équipe pour les deux matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis. Le Portugal doit affronter le Mexique le 28 mars et l'équipe nationale américaine le 31 mars, deux matchs considérés comme essentiels pour la préparation de l'événement phare de l'été.

L'expert en transferts Fabrizio Romano s'est penché sur la situation, suggérant que la période de convalescence pourrait être suffisamment longue pour empêcher Ronaldo de participer à la trêve internationale. Sur les réseaux sociaux, Romano a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait être absent pendant quatre semaines en raison d'une blessure musculaire. D'autres tests seront effectués prochainement, car Cristiano travaille avec l'objectif clair de revenir le plus vite possible après ses problèmes aux ischio-jambiers. Il devrait manquer les deux prochains matchs, car sa convalescence pourrait prendre deux à quatre semaines maximum. Cela déterminera également sa présence avec le Portugal ce mois-ci. »