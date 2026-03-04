Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo risque de manquer le dernier stage de préparation du Portugal avant la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure aux ischio-jambiers
Coup dur pour le vétéran
Des inquiétudes ont été soulevées après le récent affrontement entre Al-Nassr et Al-Fayha, au cours duquel le joueur de 41 ans a été contraint de quitter le terrain à la 81e minute. Le grand club saoudien a depuis donné des nouvelles inquiétantes sur l'état de santé de sa star. Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après le dernier match contre Al-Fayha. Il a commencé un programme de rééducation et sera évalué au jour le jour. » Cette nouvelle arrive à un moment cauchemardesque pour le club et le pays, alors que la saison entre dans sa phase la plus critique.
Le Portugal confronté à un casse-tête lié aux blessures
Le moment choisi pour cette contre-attaque est particulièrement délicat, alors que Martinez s'apprête à annoncer la composition de son équipe pour les deux matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis. Le Portugal doit affronter le Mexique le 28 mars et l'équipe nationale américaine le 31 mars, deux matchs considérés comme essentiels pour la préparation de l'événement phare de l'été.
L'expert en transferts Fabrizio Romano s'est penché sur la situation, suggérant que la période de convalescence pourrait être suffisamment longue pour empêcher Ronaldo de participer à la trêve internationale. Sur les réseaux sociaux, Romano a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait être absent pendant quatre semaines en raison d'une blessure musculaire. D'autres tests seront effectués prochainement, car Cristiano travaille avec l'objectif clair de revenir le plus vite possible après ses problèmes aux ischio-jambiers. Il devrait manquer les deux prochains matchs, car sa convalescence pourrait prendre deux à quatre semaines maximum. Cela déterminera également sa présence avec le Portugal ce mois-ci. »
La star d'Al-Nassr entre en cure de désintoxication
Cette blessure porte un coup dur aux ambitions de titre d'Al-Nassr, le prolifique attaquant ayant déjà inscrit 21 buts cette saison. Le staff médical du club travaille désormais sans relâche pour gérer le processus de rétablissement du joueur de 41 ans. Bien que le joueur soit réputé pour son engagement physique, la nature des déchirures musculaires à ce stade de sa carrière nécessite souvent une approche prudente afin d'éviter des dommages à long terme qui pourraient compromettre sa participation à la Coupe du monde. Si les informations de Romano sont exactes, Ronaldo manquera les deux prochains matchs d'Al-Nassr en Saudi Pro League contre Neom et Al-Khaleej.
Les rumeurs géopolitiques écartées
Cette blessure coïncide également avec des spéculations concernant le statut de Ronaldo en Arabie saoudite suite à l'instabilité régionale. Certaines informations suggéraient que le joueur avait quitté le pays pour des raisons de sécurité, mais ces affirmations ont été minimisées par ses proches, Al-Nassr ayant publié des photos de l'attaquant s'entraînant activement dans son complexe d'entraînement.
La fédération portugaise de football continuera à suivre de près la situation avant que Martinez ne soumette officiellement sa liste de joueurs. Si Ronaldo n'était pas disponible, cela obligerait le sélectionneur à tester d'autres configurations offensives contre les adversaires nord-américains. Les fans du monde entier retiendront leur souffle, espérant que le meilleur buteur de l'histoire du football international pourra surmonter ce dernier obstacle et mener son pays vers une dernière campagne de Coupe du monde cet été.
