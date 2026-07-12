Cristiano Ronaldo retrouve le sourire. La star portugaise, souvent désignée comme le « GOAT », a retrouvé sa compagne Georgina Rodríguez après avoir quitté la Coupe du monde sur une note émouvante, qu’il présentait comme sa « dernière danse »

La vue de Ronaldo quittant la pelouse en larmes est devenue trop familière aux supporters portugais : l’attaquant chevronné a vu ses derniers espoirs de gloire mondiale s’évanouir lors d’une défaite 1-0 contre l’Espagne en huitièmes de finale, auDallas Stadium. Mais la star d’Al-Nassr a rapidement échangé l’intensité de la scène internationale contre la quiétude d’un séjour en famille, trouvant du réconfort auprès de sa fiancée.

Rodriguez a partagé sur Instagram un cliché de leur parenthèse privée, où l’on voit le quintuple Ballon d’Or afficher un large sourire sous le soleil.

Cette parenthèse familiale s’impose comme une étape nécessaire pour le joueur de 41 ans, qui a reconnu après la compétition avoir besoin de temps pour digérer le poids émotionnel de sa « dernière Coupe du monde ».











