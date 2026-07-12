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Cristiano Ronaldo retrouve le sourire. La star portugaise, souvent désignée comme le « GOAT », a retrouvé sa compagne Georgina Rodríguez après avoir quitté la Coupe du monde sur une note émouvante, qu’il présentait comme sa « dernière danse »
Un moment en famille après la déception de Dallas
La vue de Ronaldo quittant la pelouse en larmes est devenue trop familière aux supporters portugais : l’attaquant chevronné a vu ses derniers espoirs de gloire mondiale s’évanouir lors d’une défaite 1-0 contre l’Espagne en huitièmes de finale, auDallas Stadium. Mais la star d’Al-Nassr a rapidement échangé l’intensité de la scène internationale contre la quiétude d’un séjour en famille, trouvant du réconfort auprès de sa fiancée.
Rodriguez a partagé sur Instagram un cliché de leur parenthèse privée, où l’on voit le quintuple Ballon d’Or afficher un large sourire sous le soleil.
Cette parenthèse familiale s’impose comme une étape nécessaire pour le joueur de 41 ans, qui a reconnu après la compétition avoir besoin de temps pour digérer le poids émotionnel de sa « dernière Coupe du monde ».
- AFP
Retour sur une carrière qui a battu tous les records
« Je suis triste de quitter la Coupe du monde de cette façon. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, certes, mais je vais désormais avoir le temps de réfléchir et de passer du temps avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision précipitée. Je ne décide jamais de rien sous le coup de l’émotion. Pour l’instant, la question de savoir si je vais continuer n’a pas d’importance », a déclaré Ronaldo après l’élimination.
Lors de cette édition 2026, il a inscrit trois buts, dont deux face à l’Ouzbékistan et un contre la Croatie, mais l’aventure s’est conclue par une déception.
Malgré l’absence de trophée sur le sol nord-américain, l’ancien Mancunien a aussitôt défendu son héritage en sélection. Il a ajouté : « Demain, je me lèverai comme je me suis levé aujourd’hui : la conscience tranquille. J’ai joué pendant 23 ans en équipe nationale et j’ai remporté trois titres. Avant Cristiano, le Portugal n’avait rien gagné. »
Les étapes clés de notre parcours commun et nos perspectives pour l’avenir
Le lien qui unit Ronaldo et Rodriguez est un repère de stabilité depuis plusieurs années. Après leur première rencontre en 2016 dans une boutique Gucci à Madrid, le couple a bâti une grande famille tout en gérant les pressions de la célébrité mondiale.
Leur relation a franchi un cap en août 2025 lorsqu’ils ont officiellement annoncé leurs fiançailles, Georgina dévoilant alors une magnifique bague à ses millions d’abonnés.
La Coupe du monde 2026 étant désormais terminée, les rumeurs concernant un éventuel mariage se sont intensifiées. Selon certaines informations, le couple aurait attendu la fin de ce tournoi pour se marier.
- AFP
Tout donner sur le terrain
Le parcours de Ronaldo dans ce tournoi n'a pas échappé aux critiques, certains soulignant que le joueur vedette, désormais plus âgé, peinait à retrouver sa vitesse explosive d'antan. Face à cette attention constante, il est resté combatif : « C'est comme ça depuis que j'ai rejoint l'équipe de France à 18 ans. Ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas. Je donne toujours le meilleur de moi-même pour aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs. Que je joue ou non, j'aurai toujours un rôle important au sein de cette équipe nationale. »
Il a conclu son discours émouvant en exprimant sa gratitude pour une carrière qui l’a consacré meilleur buteur de l’histoire du football international. « Je ne manque de rien dans la vie. Dieu a été très généreux avec moi et m’a donné bien plus que ce que j’aurais osé espérer, tant en sélection qu’à titre personnel. Il s’agit donc de savourer chaque instant », a-t-il expliqué.
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