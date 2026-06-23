Grâce à son doublé contre l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Il est désormais le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la compétition.
« O Don » est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde, avec 10 réalisations, soit une de plus qu’Eusébio, détenteur du record depuis 60 ans, précisément depuis le Mondial 1966.
Il est par ailleurs devenu le buteur le plus âgé de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours, détrônant ainsi Pepe, détenteur précédent de cette marque depuis le Mondial 2022.
Il rejoint ainsi l’Argentin Lionel Messi et le Danois Michael Laudrup au club très fermé des joueurs ayant été, pour leur pays, à la fois les plus jeunes et les plus vieux buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.
La « fusée de Madère » est également devenu le joueur le plus âgé à marquer un doublé en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours.
Il pointe également au deuxième rang des buteurs les plus âgés de l’histoire du tournoi, juste derrière la légende camerounaise Roger Milla.
Ses performances ne se limitent pas à la Coupe du monde : il est le premier joueur de l’histoire à compter au moins 10 buts dans la compétition phare de la FIFA et 10 buts dans le Championnat d’Europe, ayant déjà trouvé le chemin des filets à 14 reprises lors de l’Euro.