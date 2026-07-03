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Cristiano Ronaldo quittera-t-il le Portugal ? Sa sœur annonce : « Préparez-vous à lui dire au revoir ». L’attaquant répond : « Je prendrai ma décision après la Coupe du monde »

C. Ronaldo
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Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne

La Coupe du monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada pourrait marquer la dernière étape de l’aventure de Cristiano Ronaldo en sélection. Katia Aveiro, la sœur de CR7, a lâché une véritable bombe à la presse portugaise en évoquant un possible adieu à l’issue de la campagne américaine : « D’après les informations dont je dispose, vous pouvez vous préparer à lui dire au revoir, alors profitez-en bien. Je ne crois pas qu’il va prendre sa retraite immédiatement, mais ce moment se rapproche. Je pense vraiment que c’est sa dernière phase avec l’équipe nationale, alors profitez-en, car il sera difficile de trouver quelqu’un d’autre comme lui. »


Elle précise toutefois : « Je parle de l’équipe nationale portugaise, pas de sa carrière. D’après les informations dont je dispose, et j’en suis assez sûre, ce moment approche. »

  • AUCUN DÉMENTI

    L’intéressé est resté évasif et n’a ni confirmé ni infirmé les propos de sa sœur : « Mon avenir n’a pas d’importance pour l’instant. J’aurai le temps, après avoir gagné ou perdu, d’en parler avec ma famille, puis je prendrai la meilleure décision. Je ne prends plus de décisions sous le coup de l’émotion, maintenant je fais tout avec calme. Pour l’instant, il s’agit de profiter du moment présent. »


    Interrogé sur la rencontre, il a rappelé : « J’ai toujours dit qu’pour gagner un tournoi comme ça, faut savoir souffrir. J’m’attendais à une grosse pression ; comme capitaine, j’ai déjà connu des moments comme celui-là. »

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  • DÉFI À L'ESPAGNE

    Le match de lundi soir à Dallas face à l’Espagne, programmé à 21 h heure italienne, pourrait marquer la dernière sortie de Ronaldo sous le maillot portugais. Son histoire d’amour avec le maillot rouge et vert remonte à loin : il a fait ses débuts le 20 août 2003, à l’âge de 18 ans et 6 mois, contre le Kazakhstan au stade Manuel Branco Teixeira de Chaves, devant un peu moins de 8 000 spectateurs. Il est entré en jeu à la 47e minute en remplacement de Figo, dont il était considéré comme l’héritier. Sous le maillot de sa sélection, il a inscrit 146 buts en 232 matchs. Pour l’instant.

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