Cristiano Ronaldo quittera-t-il la sélection portugaise ? Sa sœur annonce : « Préparez-vous à lui dire au revoir. » Le joueur lui-même précise : « Je prendrai ma décision après la Coupe du monde. »

La Coupe du monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada pourrait marquer la dernière étape de l’aventure de Cristiano Ronaldo en sélection. Katia Aveiro, la sœur de CR7, a lâché une véritable bombe à la presse portugaise en évoquant un possible adieu à l’issue de la campagne américaine : « D’après les informations dont je dispose, vous pouvez vous préparer à lui dire au revoir, alors profitez-en bien. Je ne crois pas qu’il mette fin à sa carrière internationale dès maintenant, mais ce moment se rapproche. Je pense vraiment que c’est sa dernière phase avec l’équipe nationale, alors profitez-en, car il sera difficile de trouver quelqu’un d’autre comme lui. »





Elle précise toutefois : « Je parle de l’équipe nationale portugaise, pas de sa carrière. D’après les informations dont je dispose, et j’en suis assez sûre, ce moment approche. »