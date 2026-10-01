Cristiano Ronaldo quitte le Portugal, Rafael Leao nouveau numéro 7. Et la sélection portugaise perd 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux

Selon B24 , la polémique liée au départ de Ronaldo a causé un « dommage » à la sélection du Portugal : le profil officiel de l’équipe nationale aurait perdu environ 500 000 abonnés en quelques heures. Les supporters portugais sont toutefois convaincus que le principal responsable de cette situation est bien Cristiano Ronaldo : selon un sondage d’ABola , 8,1 % en rejettent la faute sur le président de la fédération Pedro Proença, 13,7 % sur le sélectionneur Jorge Jesus et 78,2 % sur l’attaquant d’Al Nassr.