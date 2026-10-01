Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal à la veille du match de Ligue des nations contre le Danemark, mais le numéro 7 ne restera pas vacant. Comme l’écrit ABola, ce soir, pour la rencontre prévue au Parken Stadium de Copenhague, il sera porté par Rafael Leao, attaquant passé l’été dernier de l’AC Milan à Galatasaray.
Cristiano Ronaldo quitte le Portugal, Rafael Leao nouveau numéro 7. Et la sélection portugaise perd 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux
Choix obligatoire
Le règlement de la Ligue des nations prévoit que les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent porter des numéros allant de 1 à 23. Raison pour laquelle le Portugal n’a pas pu ne pas attribuer le numéro 7 à CR7. Outre l’ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United, Francisco Conceicao ne figure pas non plus dans la liste des joueurs convoqués, forfait en raison d’un problème à la cuisse (les examens ont écarté une lésion).
Effet réseaux sociaux
Selon B24 , la polémique liée au départ de Ronaldo a causé un « dommage » à la sélection du Portugal : le profil officiel de l’équipe nationale aurait perdu environ 500 000 abonnés en quelques heures. Les supporters portugais sont toutefois convaincus que le principal responsable de cette situation est bien Cristiano Ronaldo : selon un sondage d’ABola , 8,1 % en rejettent la faute sur le président de la fédération Pedro Proença, 13,7 % sur le sélectionneur Jorge Jesus et 78,2 % sur l’attaquant d’Al Nassr.
L’affaire n’est pas close.
L’affaire n’est pas près de se refermer : Marca écrit qu’il a été promis et garanti à Ronaldo, de la part de la fédération, davantage de respect, jusqu’en 2027, pour le convaincre de revenir en sélection, tandis que les médias portugais révèlent que le Premier ministre du Portugal lui-même, Luís Montenegro, aurait demandé un entretien avec le sélectionneur, Jorge Jesus, pour connaître chaque détail de ce qu’il s’est passé.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles