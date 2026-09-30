Selon des informations de Marca et OneFootball, Ronaldo a quitté le stade où le Portugal prépare son match à Copenhague. Cela s’est produit peu après que Jorge Jesus a donné une conférence de presse en assurant aux médias que l’attaquant participerait à la séance de mercredi.

Les tensions sont apparues lors du récent match de Ligue des nations contre la Norvège, qui s’est soldé par une victoire 2-1 du Portugal. Ronaldo est resté sur le banc pendant l’intégralité des 90 minutes, tandis que Joao Felix et Goncalo Ramos étaient titulaires. Après la victoire, Ronaldo s’est dirigé directement vers le vestiaire, visiblement frustré par la situation.