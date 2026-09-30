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Cristiano Ronaldo quitte le camp d’entraînement du Portugal au Danemark après une grosse brouille avec l’entraîneur Jorge Jesus
Tensions croissantes à Copenhague
Selon des informations de Marca et OneFootball, Ronaldo a quitté le stade où le Portugal prépare son match à Copenhague. Cela s’est produit peu après que Jorge Jesus a donné une conférence de presse en assurant aux médias que l’attaquant participerait à la séance de mercredi.
Les tensions sont apparues lors du récent match de Ligue des nations contre la Norvège, qui s’est soldé par une victoire 2-1 du Portugal. Ronaldo est resté sur le banc pendant l’intégralité des 90 minutes, tandis que Joao Felix et Goncalo Ramos étaient titulaires. Après la victoire, Ronaldo s’est dirigé directement vers le vestiaire, visiblement frustré par la situation.
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L’entraîneur admet une erreur lors de l’échauffement
Malgré les spéculations grandissantes, Jesus a d’abord tenté de minimiser la rupture, reconnaissant avoir mal géré la situation lors du match contre la Norvège. « C’est là que j’ai commis une erreur ; j’aurais dû lui demander de s’échauffer environ 15 minutes plus tard. Je ne savais pas ce qui allait se passer, j’ai commencé à regarder le match et je ne l’ai pas fait entrer », a expliqué Jesus.
L’entraîneur a ajouté qu’il avait initialement été convenu que Ronaldo ne jouerait pas les deux premiers matches, mais que sa décision en plein match de demander au vétéran de s’échauffer avait inutilement alimenté la colère du capitaine.
Intervention de la FPF et affirmation de son autorité
La situation est devenue si délicate que le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proenca, a tenu une réunion d’urgence avec les deux hommes. Jesus a insisté sur le fait que Ronaldo ne s’était pas mutiné, déclarant : « Il n’a pas refusé de s’entraîner... Pensez-vous qu’un joueur de l’équipe nationale refuserait de s’entraîner ? » Il a également réaffirmé fermement son autorité en déclarant : « Aucun joueur ne me fera changer d’avis. Ni lui, ni qui que ce soit dans le football. Aucun président. Jamais, absolument personne. » Cependant, la réalité contredisait son message optimiste, puisque Ronaldo a ensuite été vu quittant le Parken Stadium dans une camionnette noire.
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En attendant les prochaines étapes
Son jet privé est déjà en route vers le Danemark pour le ramener à Madrid ce soir. Alors que le Portugal doit affronter le Danemark sans son légendaire capitaine, reste à savoir si ce départ prématuré marque la fin de son illustre carrière internationale.
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