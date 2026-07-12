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Cristiano Ronaldo promet « du plaisir » et des défis pour conquérir de nouveaux trophées, tandis que l’ex-coach de Tottenham, Ange Postecoglou, dévoile les raisons de son arrivée sur le banc d’Al-Nassr, champion de Saudi Pro League
Un nouveau défi se présente à Riyad
Postecoglou a exprimé son enthousiasme à l’idée de prendre les rênes d’Al-Nassr, expliquant que son désir, présent tout au long de sa carrière, de se mettre à l’épreuve dans de nouveaux environnements était la principale motivation derrière son départ pour le Moyen-Orient. Après avoir signé un contrat de deux ans avec le grand club de Riyad, l’entraîneur de 60 ans a été préféré à d’autres candidats de haut niveau, tels que Roberto Martinez, pour mener le club vers un nouveau chapitre.
« Tout au long de ma carrière, j’ai recherché de nouveaux défis, de nouvelles compétitions et la collaboration avec des personnes différentes pour continuer à progresser. C’est donc une nouvelle occasion pour moi de me mettre à l’épreuve dans un nouvel environnement, un nouveau pays et avec une nouvelle équipe », a-t-il déclaré aux médias du club.
Il souligne toutefois qu’après avoir souvent relevé des équipes en difficulté, il se réjouit cette fois de pouvoir maintenir la dynamique d’un club déjà performant.
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Gérer « l'effet Ronaldo » et la croissance du championnat
L'un des aspects les plus marquants du nouveau poste de Postecoglou est sa collaboration avec Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or. L'Australien entend proposer un football spectaculaire à l'Al-Awwal Park, tout en évoluant dans un championnat qui a connu un afflux massif de talents et une concurrence de plus en plus intense au cours des deux dernières années.
Il a ajouté : « J’ai moi aussi beaucoup d’ambition, je suis donc ravi que le club en ait autant – c’est pour cela que je suis ici. J’ai beaucoup travaillé en Asie et je suis originaire de cette partie du monde. Et même lorsque j’étais en Europe, j’ai toujours dit aux gens que tous les succès que j’ai remportés ont été plus difficiles à obtenir ; ce n’est pas parce que c’est en Asie que c’est facile. Je sais à quel point chaque compétition est exigeante et quels défis elle impose. Il suffit d'observer la Saudi League : elle a considérablement progressé ces dernières années, avec désormais quatre, cinq, voire six clubs extrêmement compétitifs, tous déterminés à l'emporter. La Champions League Elite est un défi de taille. »
S'appuyer sur l'élan créé par Jorge Jesus
Postecoglou arrive dans un club au sommet du football saoudien, fraîchement couronné champion pour la première fois depuis sept ans. Il a d’abord salué le travail de son prédécesseur, Jesus, tout en affirmant son ambition de propulser l’équipe encore plus haut lors de la saison 2026-2027.
« M. Jesus a accompli un travail remarquable l’année dernière en remportant le championnat, et le club est désormais prêt à passer au niveau supérieur. C’est pour cela que je suis ici. Chaque année est une nouvelle aventure. J’ai connu beaucoup de succès au cours de ma carrière, mais chaque nouvelle année, je pars avec la même idée en tête : je veux que cette année soit la meilleure de toutes. »
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Une réputation de gagneur de trophées
Interrogé sur sa réputation de « faiseur de trophées », Postecoglou a clarifié ses précédents propos au sujet de ses succès en deuxième saison dans un club. Il a rappelé son impact immédiat au Celtic pour démontrer que sa soif de victoires n’est pas limitée dans le temps, tout en insistant sur l’importance du style de jeu.
Il a conclu : « Pour moi, peu importe que ce soit la première, la deuxième ou la troisième année. Chaque année où j’entraîne, je veux remporter des titres. Mais il ne s’agit pas seulement de gagner ; il s’agit de la manière dont on gagne, de la manière dont on joue au football. C’est également très important pour moi. Je suis vraiment ravi d’être ici. C’est un privilège et un honneur pour moi d’entraîner un club d’une telle envergure, et nous allons nous amuser cette année. Nous allons marquer les esprits. Nous allons essayer de remporter le plus de succès possible, et nous le ferons d’une manière qui plaira à tout le monde. »
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