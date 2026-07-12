Cristiano Ronaldo promet « du plaisir » et des défis pour conquérir de nouveaux trophées, tandis que l’ex-coach de Tottenham, Ange Postecoglou, dévoile les raisons de son arrivée sur le banc d’Al-Nassr, champion de Saudi Pro League

Postecoglou a exprimé son enthousiasme à l’idée de prendre les rênes d’Al-Nassr, expliquant que son désir, présent tout au long de sa carrière, de se mettre à l’épreuve dans de nouveaux environnements était la principale motivation derrière son départ pour le Moyen-Orient. Après avoir signé un contrat de deux ans avec le grand club de Riyad, l’entraîneur de 60 ans a été préféré à d’autres candidats de haut niveau, tels que Roberto Martinez, pour mener le club vers un nouveau chapitre.

« Tout au long de ma carrière, j’ai recherché de nouveaux défis, de nouvelles compétitions et la collaboration avec des personnes différentes pour continuer à progresser. C’est donc une nouvelle occasion pour moi de me mettre à l’épreuve dans un nouvel environnement, un nouveau pays et avec une nouvelle équipe », a-t-il déclaré aux médias du club.

Il souligne toutefois qu’après avoir souvent relevé des équipes en difficulté, il se réjouit cette fois de pouvoir maintenir la dynamique d’un club déjà performant.