Cristiano Ronaldo privé d’un but par la VAR pour un hors-jeu, Joao Felix offre la victoire au Portugal

Le Portugal a lancé sa campagne de Ligue des nations, en Ligue A groupe 4, par une victoire 1-0 contre le pays de Galles à l’Estadio Jose Alvalade. Selon The Athletic, le pays de Galles, diminué, a livré une prestation honorable, mais les hôtes ont finalement pris les trois points.

Le moment décisif est arrivé à la 22e minute, lorsque Nuno Mendes a progressé balle au pied avant de trouver Joao Felix, démarqué à l’extérieur de la surface. Felix a déclenché une frappe du droit qui a été lourdement déviée par Ben Davies, laissant le gardien Danny Ward partir tardivement et incapable d’empêcher le ballon de finir au fond des filets.



