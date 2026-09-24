AFP
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Cristiano Ronaldo privé d’un but par la VAR pour un hors-jeu, Joao Felix offre la victoire au Portugal
Felix frappe tôt pour le Portugal
Le Portugal a lancé sa campagne de Ligue des nations, en Ligue A groupe 4, par une victoire 1-0 contre le pays de Galles à l’Estadio Jose Alvalade. Selon The Athletic, le pays de Galles, diminué, a livré une prestation honorable, mais les hôtes ont finalement pris les trois points.
Le moment décisif est arrivé à la 22e minute, lorsque Nuno Mendes a progressé balle au pied avant de trouver Joao Felix, démarqué à l’extérieur de la surface. Felix a déclenché une frappe du droit qui a été lourdement déviée par Ben Davies, laissant le gardien Danny Ward partir tardivement et incapable d’empêcher le ballon de finir au fond des filets.
Ronaldo privé de buts historiques
Alors que Felix célébrait, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée remarquablement frustrante devant le but. Ronaldo a manqué une énorme occasion à bout portant plus tôt dans le match, avant que Bruno Fernandes ne glisse un superbe ballon dans le dos de la défense galloise à la 59e minute.
Ronaldo a glissé le ballon à ras de terre dans le petit filet opposé et a cru avoir inscrit son 147e but en sélection avec le Portugal. Cependant, sa joie a rapidement pris fin, puisque le but a été refusé pour hors-jeu après vérification de la VAR. En conséquence, Ronaldo n'a pas réussi à raccourcir le chemin vers son objectif ultime d'atteindre les 1 000 buts en carrière, restant bloqué à 979 buts jusqu'à présent.
Les remplacements et les difficultés offensives
Quelques minutes après son but refusé, Ronaldo a été remplacé par Goncalo Ramos à la 67e minute, le sélectionneur Roberto Martinez ayant choisi de rafraîchir sa ligne d’attaque. Malgré deux grosses occasions créées et 23 tirs au total tout au long du match, le Portugal a eu du mal à tuer le match.
Le pays de Galles est toutefois resté solide défensivement, avec 15 dégagements et 52 récupérations pour rester dans le match. Ward a réalisé quatre arrêts pour maintenir l’équipe visiteuse à portée, mais le pays de Galles a finalement manqué de qualité offensive pour trouver l’égalisation, ne cadrant qu’un seul tir sur ses cinq tentatives durant l’ensemble de la rencontre.
- Getty Images Sport
Que se passe-t-il ensuite dans le groupe 4 ?
Après cette courte victoire, le Portugal va désormais se tourner vers un choc crucial contre la Norvège dimanche pour décider du leader du groupe. La Norvège s’est offert une lutte pour la suprématie du groupe 4 après avoir décroché une victoire 3-2 contre le Danemark, emmenée par Erling Haaland.
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