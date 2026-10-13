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imago-sport-1084297957.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa
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Cristiano Ronaldo prête allégeance à l’Arabie saoudite par un geste émouvant avec une écharpe lors d’une victoire en Ligue des champions de l’AFC, après avoir inscrit le 981e but de sa carrière

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Nasr FC vs Neftchi Fargona
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a réaffirmé son profond attachement à l’Arabie saoudite en se drapant dans une écharpe aux couleurs du pays après la victoire 3-1 d’Al-Nassr contre Neftchi Fergana en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le joueur de 41 ans a inscrit le 981e but de sa carrière lundi soir à Riyad. Ses hommages empreints d’émotion ont ensuite retenu toute l’attention, après que des préoccupations liées à la sécurité ont retardé le coup d’envoi d’une heure.

  • Un geste émouvant rend hommage au pays hôte

    Ronaldo a embrassé l’écusson de son maillot avant d’entraîner le public dans un clapping viking après le match, concluant ainsi une soirée historique. Angelo Gabriel avait ouvert le score avant qu’un but contre son camp d’un joueur ouzbek ne mette la rencontre hors de portée, permettant aux locaux de faire le plein de points en Asie. Ses marques d’affection ont pris une tout autre dimension dans un contexte marqué par des frappes de missiles dans la capitale, offrant une démonstration publique d’unité au cours d’une soirée éprouvante.


  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une publication sur les réseaux sociaux fait écho à la fidélité

    Al-Nassr a rapidement salué en ligne la marque de soutien de son joueur emblématique, en repartageant une déclaration émouvante qu’il avait faite lors de la signature de sa prolongation de contrat jusqu’en 2027.

    Évoquant son attachement au pays où il vit depuis début 2023, Ronaldo a confié aux médias du club : « Je suis Portugais, mais j’appartiens au Royaume d’Arabie saoudite. »

    En publiant une photo du vétéran drapé dans les couleurs nationales, le compte anglophone d’Al-Nassr a ajouté : « Un morceau d’Arabie saoudite, porté près du cœur. »

  • Une alerte de sécurité assombrit une victoire continentale

    La rencontre s’est déroulée dans un climat de tensions régionales après que des frappes de missiles houthis ont visé l’aéroport international de la capitale plus tôt dans la journée. Malgré les perturbations et le retard avant le match, l’équipe a gardé son sang-froid pour décrocher trois points cruciaux sur la scène continentale. Cette soirée a également apporté un soulagement bienvenu au vétéran, alors que des questions persistent sur son avenir en sélection à la suite d’un récent désaccord avec le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus.

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  • FBL-ASIA-C1-NASSR-NEFTCHI FERGANAAFP

    Un choc national attend des géants en plein renouveau

    Cette victoire permet à Al-Nassr de grimper à la huitième place du groupe B, avec trois points pris lors de ses deux premiers matches. Ronaldo et ses coéquipiers doivent désormais vite se reconcentrer sur le championnat avant le choc décisif de jeudi contre Al-Ahli. Il sera essentiel de maintenir l’attaquant en forme pour cette échéance : le capitaine n’est plus qu’à 19 buts de la barre historique des 1 000 buts.

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