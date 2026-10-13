Al-Nassr a rapidement salué en ligne la marque de soutien de son joueur emblématique, en repartageant une déclaration émouvante qu’il avait faite lors de la signature de sa prolongation de contrat jusqu’en 2027.

Évoquant son attachement au pays où il vit depuis début 2023, Ronaldo a confié aux médias du club : « Je suis Portugais, mais j’appartiens au Royaume d’Arabie saoudite. »

En publiant une photo du vétéran drapé dans les couleurs nationales, le compte anglophone d’Al-Nassr a ajouté : « Un morceau d’Arabie saoudite, porté près du cœur. »