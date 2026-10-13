Anadolu Agency
Traduit par
Cristiano Ronaldo prête allégeance à l’Arabie saoudite par un geste émouvant avec une écharpe lors d’une victoire en Ligue des champions de l’AFC, après avoir inscrit le 981e but de sa carrière
Un geste émouvant rend hommage au pays hôte
Ronaldo a embrassé l’écusson de son maillot avant d’entraîner le public dans un clapping viking après le match, concluant ainsi une soirée historique. Angelo Gabriel avait ouvert le score avant qu’un but contre son camp d’un joueur ouzbek ne mette la rencontre hors de portée, permettant aux locaux de faire le plein de points en Asie. Ses marques d’affection ont pris une tout autre dimension dans un contexte marqué par des frappes de missiles dans la capitale, offrant une démonstration publique d’unité au cours d’une soirée éprouvante.
- Getty Images Sport
Une publication sur les réseaux sociaux fait écho à la fidélité
Al-Nassr a rapidement salué en ligne la marque de soutien de son joueur emblématique, en repartageant une déclaration émouvante qu’il avait faite lors de la signature de sa prolongation de contrat jusqu’en 2027.
Évoquant son attachement au pays où il vit depuis début 2023, Ronaldo a confié aux médias du club : « Je suis Portugais, mais j’appartiens au Royaume d’Arabie saoudite. »
En publiant une photo du vétéran drapé dans les couleurs nationales, le compte anglophone d’Al-Nassr a ajouté : « Un morceau d’Arabie saoudite, porté près du cœur. »
Une alerte de sécurité assombrit une victoire continentale
La rencontre s’est déroulée dans un climat de tensions régionales après que des frappes de missiles houthis ont visé l’aéroport international de la capitale plus tôt dans la journée. Malgré les perturbations et le retard avant le match, l’équipe a gardé son sang-froid pour décrocher trois points cruciaux sur la scène continentale. Cette soirée a également apporté un soulagement bienvenu au vétéran, alors que des questions persistent sur son avenir en sélection à la suite d’un récent désaccord avec le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus.
- AFP
Un choc national attend des géants en plein renouveau
Cette victoire permet à Al-Nassr de grimper à la huitième place du groupe B, avec trois points pris lors de ses deux premiers matches. Ronaldo et ses coéquipiers doivent désormais vite se reconcentrer sur le championnat avant le choc décisif de jeudi contre Al-Ahli. Il sera essentiel de maintenir l’attaquant en forme pour cette échéance : le capitaine n’est plus qu’à 19 buts de la barre historique des 1 000 buts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles