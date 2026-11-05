Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale avec le Portugal : « Cela restera toujours avec moi »

Voici les mots de Ronaldo : « À tous les Portugais, le jour est venu de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale, celle de nous tous. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il m’appartenait exclusivement. Mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter. De le défendre et de l’emmener avec moi dans les stades du monde entier. Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre à l’avenir. Cela n’a pas été une décision facile. Parce qu’il y a des décisions que l’on ne prend pas seulement avec la tête. On les prend aussi avec le cœur. Je termine un parcours commencé en août 2003 et qui a changé ma vie pour toujours. »

« Quand je pense à tout ce que j’ai vécu en équipe nationale, je ne vois pas seulement des matches, des buts, des records ou des trophées. Je vois des personnes. Je vois des immigrés qui, pendant 90 minutes, sentaient le Portugal un peu plus proche. Je vois des millions de Portugais que je n’ai jamais rencontrés personnellement, mais qui ont fait partie de ma vie. Parce qu’au bout du compte, le football est bien plus qu’un match. Le football, ce sont les gens. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, j’ai cherché à repousser mes limites. J’ai voulu gagner, j’ai voulu être le meilleur, j’ai voulu entrer dans l’histoire. J’ai toujours été exigeant envers moi-même. J’en ai toujours voulu plus, j’ai toujours cru que nous pouvions aller plus loin. Et j’ai donné tout ce que j’avais pour ce maillot. » Et il se souvient : « Il y a eu des après-midi et des nuits parfaits, il y a eu des victoires que je n’oublierai jamais, il y a eu des défaites qu’il m’est encore difficile d’évoquer aujourd’hui. J’ai aussi échoué, j’ai aussi souffert, il y a aussi eu des moments où je n’ai pas été capable de donner aux Portugais ce qu’ils désiraient tant. Mais je n’ai jamais abandonné. Et surtout, je n’ai jamais cessé d’être fier de représenter le Portugal. Au fil de ces années, j’ai appris des choses très simples. Les buts passent, les coupes restent dans les musées, les records finissent par être battus. Mais il y a une chose que le temps ne parvient jamais à effacer : la place que nous occupons dans le cœur des gens. Si je vous ai rendus heureux ne serait-ce qu’une fois, si l’un de mes buts vous a fait serrer quelqu’un dans vos bras, oublier une difficulté ou simplement éprouver de la fierté pour notre pays, alors tout cela en valait la peine. Parce qu’être Portugais, c’est aussi cela. Nous souffrons ensemble, nous nous relevons ensemble. Nous nous remettons à y croire. Le Portugal aura toujours besoin de jeunes qui rêvent, de joueurs qui n’abandonnent jamais, de nouvelles générations qui croient possible d’aller là où personne n’est jamais allé. Parce qu’un pays qui continue de faire naître de nouveaux héros est un pays qui ne cesse jamais de croire en lui-même. À mes coéquipiers en équipe nationale, je veux adresser un mot particulier. Merci pour chaque course, chaque accolade, chaque discussion, chaque silence avant d’entrer sur le terrain. Pour chaque victoire que nous avons fêtée ensemble et chaque défaite qui nous a rendus plus forts. J’ai eu le privilège d’être votre capitaine, mais aucun capitaine ne marche seul. Et vous faites partie de mon histoire. À tous les entraîneurs, dirigeants, médecins, kinésithérapeutes, intendants, employés et aux nombreuses personnes qui ont travaillé avec moi pendant ces années, merci. Beaucoup d’entre vous ne sont jamais apparus sur les photos. Mais sans vous, aucune de ces photos n’aurait été possible. À ma famille, merci d’avoir partagé ce rêve avec moi. Merci d’avoir compris mes absences, les sacrifices et les moments où l’équipe nationale a dû occuper une place qui vous appartenait aussi. Si je suis allé aussi loin, c’est parce que nous avons toujours avancé main dans la main. Et aux Portugais, à tous les Portugais dispersés dans le monde, je veux dire une dernière chose. »

« Il y a une image que je garderai toujours avec moi : le moment où commence l’hymne national. Je regarde autour de moi, je vois mes coéquipiers, je vois les tribunes, je vois des enfants, des mères, des pères et des grands-parents, je vois des Portugais venus de si loin simplement pour être là. Et pendant ces minutes-là, nous cessons d’être différents. Il n’y a plus de clubs, plus de couleurs, plus de classes sociales, plus de professions, plus d’opinions. Il n’y a qu’une passion : le Portugal. Je garderai ce sentiment avec moi pour le reste de ma vie. Aujourd’hui s’achève mon parcours sur le terrain avec l’équipe nationale. Je pars la tête haute, fier du chemin parcouru et conscient d’avoir donné tout ce que j’avais pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d’être l’un des vôtres. Je continuerai à souffrir, à exulter et à célébrer chaque victoire du Portugal. J’ai passé ma vie à travailler pour être le meilleur joueur du monde. Aujourd’hui, je comprends que ma plus grande victoire a été d’avoir mérité de représenter le plus beau pays du monde. Merci pour ces 23 années. Merci d’avoir cru en moi. Merci de m’avoir permis de vivre un rêve qui a commencé quand je n’étais qu’un enfant, à Madère, courant après un ballon. Le maillot numéro 7 reste, la fierté de l’avoir porté sera mienne pour toujours. Le Portugal sera toujours en moi. À bientôt. »