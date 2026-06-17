Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Cristiano Ronaldo prend la défense du Portugal après le résultat décevant de la Coupe du monde face à la RD Congo

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo
Coupe du monde

Cristiano Ronaldo a pris la défense de ses coéquipiers portugais après le match nul (1-1) concédé face à la RD Congo lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Malgré un départ précipité vers les vestiaires à la fin de la rencontre à Houston, la star a affirmé que la performance était complète et a appelé le groupe à garder la tête haute en vue du prochain rendez-vous de la phase de groupes.

  • Un bilan sans détours du match nul d'ouverture

    Après un match nul frustrant à Houston, Ronaldo s’est confié à Sport TV alors qu’il signait des autographes à la sortie du stade. Le Portugal a peiné à dominer une sélection africaine accrocheuse et s’est contenté d’un partage 1-1, Yoane Wissa ayant répondu en égalisant au but inscrit tôt dans la rencontre. Visiblement déçu, le quintuple Ballon d’Or a immédiatement regagné les vestiaires au coup de sifflet final, mais il a ensuite défendu le travail collectif.

    Interrogé sur ce qui avait manqué à l’équipe, il a livré une analyse sans détour de la rencontre. « Qu’est-ce qui a manqué ? Rien n’a manqué, c’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais aurait aussi pu perdre. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre », a-t-il déclaré, refusant de rejeter la faute sur ses coéquipiers après 90 minutes difficiles.

    • Publicité

  • Une apparition record malgré un passage à vide devant le but

    L’attaquant d’Al-Nassr s’est exprimé mercredi sur les réseaux sociaux pour s’adresser à nouveau aux supporters. Reconnaissant les points perdus, il a lancé un appel à la mobilisation afin de maintenir le moral au sein du groupe. « Ce n’est pas le début que nous souhaitions, mais c’est loin d’être fini », a-t-il écrit sur ses comptes officiels. Il a également demandé à ses coéquipiers de « garder la tête haute et de se concentrer sur le prochain match ». À 41 ans, il a manqué plusieurs occasions franches face aux Léopards, prolongeant à dix matchs sa série sans marquer dans les grands tournois internationaux. Remplaçant, il est toutefois devenu le joueur le plus âgé à représenter son pays, devançant l’ancien défenseur Pepe, présent en tribune.


  • Sur les traces de l'histoire avec Lionel Messi

    En prenant part à cette Coupe du monde, l’attaquant légendaire a rejoint Lionel Messi au sommet du classement des joueurs les plus capés en phase finale : six éditions pour chacune de ces icônes. Il est par ailleurs devenu le deuxième joueur de champ le plus âgé de l’histoire de la compétition. Il ne se classe que derrière l’emblématique attaquant camerounais Roger Milla, détenteur de la marque de référence à 42 ans et 39 jours lors de l’édition 1994, également disputée aux États-Unis. Malgré ces exploits individuels majeurs, le capitaine a affiché une frustration palpable après le résultat collectif, conscient que son équipe doit rapidement élever son niveau de jeu pour conquérir le seul grand titre manquant à son palmarès.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?

    Le Portugal n'a pas le temps de broyer du noir après son départ manqué : il vise désormais sa première victoire dans le groupe K. Roberto Martinez et son effectif se tournent résolument vers le match à venir contre l'Ouzbékistan. Après cette rencontre cruciale, ils clôtureront la phase de groupes par un rendez-vous périlleux avec la Colombie, qui scellera leur destin en vue des éliminatoires.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB
Coupe du monde
Colombie crest
Colombie
COL
RD Congo crest
RD Congo
COD