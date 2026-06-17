Getty Images Sport
Traduit par
Cristiano Ronaldo prend la défense du Portugal après le résultat décevant de la Coupe du monde face à la RD Congo
Un bilan sans détours du match nul d'ouverture
Après un match nul frustrant à Houston, Ronaldo s’est confié à Sport TV alors qu’il signait des autographes à la sortie du stade. Le Portugal a peiné à dominer une sélection africaine accrocheuse et s’est contenté d’un partage 1-1, Yoane Wissa ayant répondu en égalisant au but inscrit tôt dans la rencontre. Visiblement déçu, le quintuple Ballon d’Or a immédiatement regagné les vestiaires au coup de sifflet final, mais il a ensuite défendu le travail collectif.
Interrogé sur ce qui avait manqué à l’équipe, il a livré une analyse sans détour de la rencontre. « Qu’est-ce qui a manqué ? Rien n’a manqué, c’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais aurait aussi pu perdre. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre », a-t-il déclaré, refusant de rejeter la faute sur ses coéquipiers après 90 minutes difficiles.
Une apparition record malgré un passage à vide devant le but
L’attaquant d’Al-Nassr s’est exprimé mercredi sur les réseaux sociaux pour s’adresser à nouveau aux supporters. Reconnaissant les points perdus, il a lancé un appel à la mobilisation afin de maintenir le moral au sein du groupe. « Ce n’est pas le début que nous souhaitions, mais c’est loin d’être fini », a-t-il écrit sur ses comptes officiels. Il a également demandé à ses coéquipiers de « garder la tête haute et de se concentrer sur le prochain match ». À 41 ans, il a manqué plusieurs occasions franches face aux Léopards, prolongeant à dix matchs sa série sans marquer dans les grands tournois internationaux. Remplaçant, il est toutefois devenu le joueur le plus âgé à représenter son pays, devançant l’ancien défenseur Pepe, présent en tribune.
Sur les traces de l'histoire avec Lionel Messi
En prenant part à cette Coupe du monde, l’attaquant légendaire a rejoint Lionel Messi au sommet du classement des joueurs les plus capés en phase finale : six éditions pour chacune de ces icônes. Il est par ailleurs devenu le deuxième joueur de champ le plus âgé de l’histoire de la compétition. Il ne se classe que derrière l’emblématique attaquant camerounais Roger Milla, détenteur de la marque de référence à 42 ans et 39 jours lors de l’édition 1994, également disputée aux États-Unis. Malgré ces exploits individuels majeurs, le capitaine a affiché une frustration palpable après le résultat collectif, conscient que son équipe doit rapidement élever son niveau de jeu pour conquérir le seul grand titre manquant à son palmarès.
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?
Le Portugal n'a pas le temps de broyer du noir après son départ manqué : il vise désormais sa première victoire dans le groupe K. Roberto Martinez et son effectif se tournent résolument vers le match à venir contre l'Ouzbékistan. Après cette rencontre cruciale, ils clôtureront la phase de groupes par un rendez-vous périlleux avec la Colombie, qui scellera leur destin en vue des éliminatoires.