Cristiano Ronaldo prend la défense du Portugal après le résultat décevant de la Coupe du monde face à la RD Congo

Après un match nul frustrant à Houston, Ronaldo s’est confié à Sport TV alors qu’il signait des autographes à la sortie du stade. Le Portugal a peiné à dominer une sélection africaine accrocheuse et s’est contenté d’un partage 1-1, Yoane Wissa ayant répondu en égalisant au but inscrit tôt dans la rencontre. Visiblement déçu, le quintuple Ballon d’Or a immédiatement regagné les vestiaires au coup de sifflet final, mais il a ensuite défendu le travail collectif.

Interrogé sur ce qui avait manqué à l’équipe, il a livré une analyse sans détour de la rencontre. « Qu’est-ce qui a manqué ? Rien n’a manqué, c’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais aurait aussi pu perdre. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre », a-t-il déclaré, refusant de rejeter la faute sur ses coéquipiers après 90 minutes difficiles.