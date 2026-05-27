Cristiano Ronaldo pourrait évoluer aux côtés de son fils sous le maillot du Portugal lors de la Coupe du monde 2030, un scénario décrit comme « la fin de carrière idéale »

Alors que Ronaldo se prépare pour sa sixième phase finale de Coupe du monde cet été, une question revient : combien de temps ce joueur de 41 ans pourra-t-il encore tenir au plus haut niveau ? Là où la plupart des footballeurs envisagent la retraite, la star d’Al-Nassr déjoue les pronostics : 30 buts marqués en 37 matchs cette saison, et un titre de champion de Saudi Pro League avec son club.

Son ancien coéquipier à Manchester United, Djemba-Djemba, estime que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas l’intention de lever le pied. Interrogé sur la longévité de l’attaquant, il a confié à BetVictor : « Je suis convaincu que Cristiano Ronaldo peut jouer jusqu’à 44 ou 45 ans. Je ne suis pas du tout surpris par ses performances, car je le connais depuis qu’il a 17 ans. »







