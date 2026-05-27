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Cristiano Ronaldo pourrait évoluer aux côtés de son fils sous le maillot du Portugal lors de la Coupe du monde 2030, un scénario décrit comme « la fin de carrière idéale »
Un héritage durable pour CR7
Alors que Ronaldo se prépare pour sa sixième phase finale de Coupe du monde cet été, une question revient : combien de temps ce joueur de 41 ans pourra-t-il encore tenir au plus haut niveau ? Là où la plupart des footballeurs envisagent la retraite, la star d’Al-Nassr déjoue les pronostics : 30 buts marqués en 37 matchs cette saison, et un titre de champion de Saudi Pro League avec son club.
Son ancien coéquipier à Manchester United, Djemba-Djemba, estime que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas l’intention de lever le pied. Interrogé sur la longévité de l’attaquant, il a confié à BetVictor : « Je suis convaincu que Cristiano Ronaldo peut jouer jusqu’à 44 ou 45 ans. Je ne suis pas du tout surpris par ses performances, car je le connais depuis qu’il a 17 ans. »
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Le rêve de la Coupe du monde 2030
La perspective de voir Ronaldo participer à la Coupe du monde 2030 revêt une importance particulière, le tournoi devant être coorganisé par le Portugal. Pour Djemba-Djemba, la motivation psychologique unique de l’attaquant le distingue de tous les autres athlètes de l’histoire du sport, et rend sa présence en 2030 un objectif réaliste plutôt qu’un simple rêve.
« Nous nous entraînions ensemble tous les jours et, même après la séance, il en voulait toujours plus », ajoute l’ancien milieu de terrain. « Il est obsédé par l’idée de progresser et de se dépasser. Je n’ai jamais vu une telle mentalité. Si Cristiano Ronaldo est toujours en activité lorsque la Coupe du monde 2030 arrivera au Portugal, alors il devra, à mon avis, faire partie de l’équipe. »
Partager le terrain avec Cristiano Jr
L’aspect le plus romantique de cette prolongation potentielle de carrière est la possibilité pour Ronaldo d’évoluer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Junior. Cet adolescent de 15 ans fait déjà parler de lui au sein du centre de formation d’Al-Nassr et a récemment été pressenti par le Real Madrid.
Pour Djemba-Djemba, voir le père et le fils évoluer ensemble serait un véritable conte de fées pour le football. « Ce serait la fin parfaite pour sa carrière et un moment incroyable pour le football portugais, a-t-il déclaré. Et si Cristiano Jr était également de la partie, ce serait extraordinaire. Il sera très difficile pour son fils d’atteindre le même niveau, car Cristiano Ronaldo est d’une autre planète, mais ce serait tout de même une belle histoire. »
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Préparer la prochaine génération
Cristiano Jr suit déjà de près les traces de son père après avoir inscrit son premier but avec l'équipe du Portugal des moins de 16 ans. Bien que les rumeurs aillent bon train quant à un éventuel transfert dans l'un des centres de formation d'élite européens, l'accent est actuellement mis sur son développement au sein du même environnement que son père, en Arabie saoudite.
Cristiano Ronaldo, toujours au sommet de sa forme, laisse entrevoir une fenêtre d’opportunité de plus en plus étroite pour une éventuelle apparition commune sur les terrains professionnels. Que ce soit en Saudi Pro League ou sur la plus grande scène internationale en 2030, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions semble déterminé à maintenir son rêve actif jusqu’à ce que la nouvelle génération soit prête à prendre le relais.