Formé au prestigieux centre de Hale End, au nord de Londres, où il a respiré l’air de la scène européenne, l’international nigérian Iwobi, après un passage par Everton avant de rejoindre Craven Cottage, a croisé certains des meilleurs joueurs du monde.

Deux des plus grands joueurs de l’histoire figurent sur cette liste : CR7, que l’international nigérian a croisé lors du deuxième passage, peu concluant, de l’attaquant à Manchester United. Avant d’apprécier cette confrontation sous les couleurs d’Everton, Iwobi avait fait ses débuts en Ligue des champions avec les Gunners au Camp Nou, en mars 2016, affrontant Messi, Neymar, Luis Suárez et autres cadors du football continental.

Le natif de Lagos a certes reçu une leçon musclée ce soir-là en Catalogne, le huit fois Ballon d’Or le laissant parfois courir après des ombres, mais le milieu de terrain de 29 ans assume avec fierté d’avoir foulé la pelouse mythique aux côtés de plusieurs légendes du jeu.