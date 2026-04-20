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Cristiano Ronaldo possède une « aura », tandis que Lionel Messi est entouré d’un véritable « champ de force ». Alex Iwobi décrit ce que signifie défier les meilleurs de l’histoire, après s’être retrouvé malgré lui dans une compilation peu enviable
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Quand et où Iwobi a-t-il été aligné face à Messi et Ronaldo ?
Formé au prestigieux centre de Hale End, au nord de Londres, où il a respiré l’air de la scène européenne, l’international nigérian Iwobi, après un passage par Everton avant de rejoindre Craven Cottage, a croisé certains des meilleurs joueurs du monde.
Deux des plus grands joueurs de l’histoire figurent sur cette liste : CR7, que l’international nigérian a croisé lors du deuxième passage, peu concluant, de l’attaquant à Manchester United. Avant d’apprécier cette confrontation sous les couleurs d’Everton, Iwobi avait fait ses débuts en Ligue des champions avec les Gunners au Camp Nou, en mars 2016, affrontant Messi, Neymar, Luis Suárez et autres cadors du football continental.
Le natif de Lagos a certes reçu une leçon musclée ce soir-là en Catalogne, le huit fois Ballon d’Or le laissant parfois courir après des ombres, mais le milieu de terrain de 29 ans assume avec fierté d’avoir foulé la pelouse mythique aux côtés de plusieurs légendes du jeu.
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Qu’est-ce que cela fait d’affronter Messi et Ronaldo, deux des plus grands joueurs de l’histoire du football ?
Interrogé par Adebayo Akinfenwa lors du dernier épisode du podcast « Beast Mode On » au sujet du débat éternel sur le plus grand joueur de l’histoire, Iwobi a tranché : « Je dis toujours Messi. »
Revenant sur ses duels avec le champion du monde argentin et la légende portugaise, toujours étincelante à 41 ans sous les couleurs d’Al-Nassr en Arabie saoudite, il explique : « L’empreinte laissée par Messi m’a davantage marqué que celle de Ronaldo. Ce dernier est certes revenu à United et inspire les réseaux sociaux, mais l’aura de Messi est à part.
Mais quand j’ai affronté Messi au Camp Nou, avec Neymar, Suárez, Iniesta, Xavi, Dani Alves et Victor Valdés, j’étais titulaire pour ma première en Ligue des champions. En entrant sur la pelouse, je n’entendais que « Messi, Messi ». Mais bon sang, il y a d’autres superstars !
Je regarde à gauche : ils sont tous plutôt petits – Neymar n’est pas très grand, Messi est carrément minuscule. Et pourtant, je me dis : « Non, ce n’est pas possible », impossible qu’un gars si frêle dégage autant d’aura sur un terrain.
En revanche, quand j’ai affronté Messi, dès qu’il touchait le ballon, il créait une sorte de zone d’exclusion autour de lui : impossible de l’approcher pour le tacler. »
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Comment Iwobi a intégré la compilation de Messi
Interrogé sur sa place peu enviable dans les annales de Messi, Iwobi a expliqué : « Les réseaux sociaux vont s’enflammer : je porte habituellement des chaussures sans crampons, mais, jeune, on nous répétait qu’il fallait des crampons. J’avais donc chausse les crampons pour ce match, déterminé à être prêt.
« Victor Valdés lui a adressé une passe – séquence visible sur TikTok – et, alors que je tentais de le presser, j’ai été contrarié par ce « champ de force » qui l’entoure. À sa première touche, il a coupé vers l’intérieur du pied gauche.
Je glisse, les jambes en l’air, je vous jure que j’avais les crampons les plus longs qui soient ! Cette séquence resurgit régulièrement dans les compilations sur Messi et je me dis : « Oh non, c’est encore moi. » Au moins, ma coupe de cheveux a changé ! »
Interrogé sur l’aura d’invincibilité que Messi s’est forgée au fil des ans, Iwobi a déclaré : « J’ai connu ça avec Sergio Agüero ou KDB [Kevin De Bruyne], mais rien n’est comparable. C’était dingue, personne ne pouvait l’atteindre ! Tout le monde essayait de le contrer, personne ne pouvait s’approcher et il est pourtant tout petit.
« Je n’oublierai jamais mes débuts en Ligue des champions : c’était dingue, toute l’ambiance, le trio MSN – Messi, Neymar et Suarez, ils ont tous marqué ! C’était la défaite parfaite pour moi. Je n’ai jamais autant apprécié une défaite comme celle-là ! »
Écoutez l’épisode du podcast « Beast Mode On » avec l’invité Alex Iwobi.
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