Cristiano Ronaldo peut tirer son chapeau : Bruno Fernandes entre dans la légende de Manchester United en décrochant un cinquième titre de Joueur de l’année

L’international portugais a marqué huit buts, mais ce sont ses chiffres en matière de créativité qui impressionnent. Avec 124 occasions créées cette saison – quatrième meilleur total sur une seule campagne dans l’histoire de la Premier League – Fernandes se rapproche du record absolu de passes décisives du championnat.

Avec 19 passes décisives au compteur, le capitaine mancunien n’est plus qu’à une unité du record de 20 assists partagé par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et il lui reste deux journées de championnat pour éventuellement dépasser ce total légendaire.