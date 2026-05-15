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Cristiano Ronaldo peut tirer son chapeau : Bruno Fernandes entre dans la légende de Manchester United en décrochant un cinquième titre de Joueur de l’année
Le capitaine des Red Devils distingué
Sous la houlette de Michael Carrick, Bruno Fernandes a connu un véritable renouveau et a joué un rôle clé dans la qualification de Manchester United pour la Ligue des champions, malgré des éliminations précoces en coupes nationales en début de saison. Ses performances, couronnées par 19 passes décisives, lui valent de remporter pour la cinquième fois – un record – ce prestigieux trophée, qui lui permet de devancer d’une unité ses anciens coéquipiers emblématiques De Gea et Ronaldo et de consolider son statut de figure majeure de l’ère moderne à Old Trafford.
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À la conquête d'un record en Premier League
L’international portugais a marqué huit buts, mais ce sont ses chiffres en matière de créativité qui impressionnent. Avec 124 occasions créées cette saison – quatrième meilleur total sur une seule campagne dans l’histoire de la Premier League – Fernandes se rapproche du record absolu de passes décisives du championnat.
Avec 19 passes décisives au compteur, le capitaine mancunien n’est plus qu’à une unité du record de 20 assists partagé par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et il lui reste deux journées de championnat pour éventuellement dépasser ce total légendaire.
Un héritage parmi les plus grands
Depuis son arrivée en 2020, Fernandes s’est régulièrement illustré comme le joueur le plus en vue du club, remportant d’abord le titre sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer avant d’établir son record personnel avec 28 buts l’année suivante. Après les interruptions causées par les sacres de Marcus Rashford et de Cristiano Ronaldo lors des exercices intermédiaires, Fernandes a retrouvé la première place du vote des supporters en 2024, à la suite du triomphe en FA Cup à Wembley. En s’adjugeant ce nouveau titre, il devient le deuxième joueur seulement, après David De Gea, à signer un triplé de victoires consécutives.
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Un finish historique se profile
Manchester United conclura sa saison ce dimanche par un match à Old Trafford face à Nottingham Forest, avant de se rendre à Brighton une semaine plus tard. Ces deux rencontres offrent à Bruno Fernandes l’occasion de consolider sa dynamique et de s’emparer du record de passes décisives, alors que le club a opéré un virage décisif. La qualification pour la Ligue des champions étant désormais acquise, le capitaine reste le pivot d’une équipe déterminée à capitaliser sur sa fin de saison en fanfare et à se projeter vers un été qui s’annonce riche en évolutions.