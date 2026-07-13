AFP
Traduit par
« Cristiano Ronaldo ne posera jamais de problème » : le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, confirme que CR7 fait partie de ses plans, après leur collaboration réussie à Al-Nassr
Jésus apporte son soutien à son capitaine
Le sélectionneur, âgé de 71 ans, qui a signé un contrat de quatre ans pour mener la sélection nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030, estime que Ronaldo a encore beaucoup à apporter sur la scène internationale malgré son âge avancé.
S’exprimant devant les médias au sujet de sa politique de sélection, Jesus s’est montré catégorique quant au rôle de la star d’Al-Nassr : « Tant qu’il joue et qu’il est en mesure d’être sélectionné, je le choisirai, dans certaines limites et selon les conditions que je juge les meilleures pour l’équipe nationale », a expliqué Jesus. Le sélectionneur apprécie manifestement la présence du joueur de 41 ans, qu’il décrit comme un « symbole du football portugais » jouissant d’une influence considérable au sein du vestiaire.
- AFP
S'appuyer sur la dynamique saoudienne
La relation entre Jesus et Ronaldo repose sur une base solide forgée par leurs récents succès. Les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration à Al-Nassr, où ils ont remporté le titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne avant que Jesus ne prenne les rênes de l’équipe nationale.
Jesus a d’ailleurs écarté toute idée de tension potentielle liée à la gestion d’une telle star : « Je n’ai pas encore parlé avec [Ronaldo]. [Il] ne posera jamais de problème pour l’équipe nationale. Ni pour l’équipe nationale, ni pour moi », a-t-il affirmé. « J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui cette année, [c’est] facile de travailler avec lui. »
Une nouvelle ère s’ouvre après Martinez
La nomination de Jesus marque un tournant majeur pour le Portugal, éliminé de la Coupe du monde 2026. La Seleção a quitté la compétition après une défaite 1-0 en huitièmes de finale contre l’Espagne, poussant Roberto Martinez à démissionner. Arrivé en 2023, le technicien espagnol a estimé que son cycle s’achevait logiquement après cet échec.
Au moment de son départ, il a déclaré : « Je suis venu au Portugal pour remporter la Coupe du monde, et je pense que, sans ce titre, cela ne sert à rien de continuer. Le comité directeur et le président ont désormais l’occasion de choisir le nouveau sélectionneur… mon contrat prend fin aujourd’hui. » Cette opportunité a été saisie par Jesus, qui hérite d’un effectif talentueux mais en quête d’un cap clair.
- AFP
En route vers 2030
Si l’attention se porte pour l’instant sur le match de la Ligue des Nations de l’UEFA contre le Pays de Galles en septembre, l’objectif à long terme reste la Coupe du monde 2030, que le Portugal coorganisera avec l’Espagne et le Maroc. Jesus arrive fort d’un palmarès exceptionnel, avec trois titres de champion remportés avec Benfica et un triplé historique lors de son passage à Al-Hilal, le rival d’Al-Nassr.
Le défi pour ce tacticien chevronné consistera à trouver le juste équilibre entre l’intégration de la « génération dorée » des jeunes talents portugais et l’héritage laissé par Ronaldo. En confirmant la participation de CR7 dès le premier jour, Jesus mise sur le professionnalisme et la condition physique de l’attaquant pour guider l’équipe à travers cette période de transition cruciale et vers un éventuel titre à domicile.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles