« Cristiano Ronaldo ne posera jamais de problème » : le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, confirme que CR7 fait partie de ses plans, après leur collaboration réussie à Al-Nassr

Le sélectionneur, âgé de 71 ans, qui a signé un contrat de quatre ans pour mener la sélection nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030, estime que Ronaldo a encore beaucoup à apporter sur la scène internationale malgré son âge avancé.

S’exprimant devant les médias au sujet de sa politique de sélection, Jesus s’est montré catégorique quant au rôle de la star d’Al-Nassr : « Tant qu’il joue et qu’il est en mesure d’être sélectionné, je le choisirai, dans certaines limites et selon les conditions que je juge les meilleures pour l’équipe nationale », a expliqué Jesus. Le sélectionneur apprécie manifestement la présence du joueur de 41 ans, qu’il décrit comme un « symbole du football portugais » jouissant d’une influence considérable au sein du vestiaire.