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Moataz Bellah El Hadedy

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Cristiano Ronaldo n'est pas un « extraterrestre » ! Un ancien coéquipier du Real Madrid et de la Juventus explique pourquoi CR7 est un « type normal »

Real Madrid
Juventus FC
C. Ronaldo
Danilo Luiz Da Silva

Souvent présenté comme un être quasi surhumain, dont l’obsession de la perfection le démarque du reste du monde sportif, Cristiano Ronaldo voit son image publique contrastée par le témoignage de son ancien coéquipier Danilo. Ce dernier livre un aperçu rafraîchissant des coulisses du vestiaire et assure que l’icône portugaise, quintuple Ballon d’Or, est bien plus terre-à-terre qu’il n’y paraît.

  • Selon l’entraîneur, Cristiano Ronaldo est « normal ».

    Danilo, qui a évolué aux côtés de Ronaldo aussi bien au Real Madrid qu’à la Juventus, a tenu à dissiper l’idée selon laquelle le légendaire attaquant serait autre chose qu’un être humain. Malgré l’incroyable palmarès de la star portugaise et sa quête incessante de l’excellence, le défenseur brésilien assure que l’avant-centre d’Al-Nassr se montre étonnamment accessible dès que les caméras s’éteignent.

    Dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur brésilien a confié : « Les gens pensent que Cristiano est un extraterrestre, mais c’est en réalité un gars normal qui rit et partage des moments avec sa famille. Bien sûr, Cristiano vit pour le football et s’efforce de s’améliorer chaque jour. »

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  • La quête incessante de la perfection chez CR7

    Si Danilo a tenu à souligner le côté humain de Ronaldo, il n’a pas pour autant occulté l’exigence professionnelle qui permet au vétéran de dominer son sujet depuis plus de vingt ans. Le défenseur a pu constater de visu à quel point la mentalité de l’attaquant façonne son entourage, instaurant un climat où rien ne doit céder devant l’excellence.

    « J’avais joué avec lui à Madrid. À Turin, il avait plus d’expérience, mais il marquait toujours autant de buts et restait professionnel en toutes circonstances. Il vous poussait à donner le meilleur de vous-même à l’entraînement comme en match », a-t-il ajouté.


  • En dressant un parallèle avec Ancelotti

    Alors que le Brésil se tourne vers l’avenir avec Carlo Ancelotti, le latéral Danilo perçoit des similitudes frappantes entre le célèbre entraîneur italien et son ancien coéquipier Ronaldo. Tous deux ont conquis les plus grands titres sans jamais montrer de complaisance ni d’ego démesuré sur le terrain.

    « Ancelotti est comme Cristiano. C’est l’une des personnalités les plus célèbres du football, mais il vit ses journées avec nous comme une personne normale », a-t-il déclaré. « Il est humble, et c’est l’une des qualités les plus importantes chez les champions. Il a beaucoup gagné, mais il travaille comme s’il n’avait rien gagné. »

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    La quête ultime de la Coupe du monde

    Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un sixième Mondial, une première dans l’histoire du football.

    En disputant six Coupes du monde, il rejoindrait Lionel Messi et Guillermo Ochoa au panthéon très fermé des joueurs ayant atteint ce cap.

    Versé dans le groupe K, le Portugal entamera sa campagne le 17 juin face à la République démocratique du Congo, avant de défier l’Ouzbékistan le 23 juin et la Colombie le 27 juin.