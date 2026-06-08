Cristiano Ronaldo n'est pas un « extraterrestre » ! Un ancien coéquipier du Real Madrid et de la Juventus explique pourquoi CR7 est un « type normal »

Danilo, qui a évolué aux côtés de Ronaldo aussi bien au Real Madrid qu’à la Juventus, a tenu à dissiper l’idée selon laquelle le légendaire attaquant serait autre chose qu’un être humain. Malgré l’incroyable palmarès de la star portugaise et sa quête incessante de l’excellence, le défenseur brésilien assure que l’avant-centre d’Al-Nassr se montre étonnamment accessible dès que les caméras s’éteignent.

Dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur brésilien a confié : « Les gens pensent que Cristiano est un extraterrestre, mais c’est en réalité un gars normal qui rit et partage des moments avec sa famille. Bien sûr, Cristiano vit pour le football et s’efforce de s’améliorer chaque jour. »