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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cristiano Ronaldo n'arrive pas à suivre le rythme de Messi : débuts décevants lors du match Portugal-République démocratique du Congo

C. Ronaldo
Coupe du monde
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo

La star portugaise n’a pas convaincu lors de son premier match de la Coupe du monde.

Le petit géant et le géant qui se fait petit : les débuts de Cristiano Ronaldo sur la scène mondiale contrastent avec ceux de Lionel Messi.


À Houston, l’attente était grande pour les débuts du Portugal à la Coupe du monde 2026 et tous les regards étaient tournés vers CR7, appelé à « répondre » après le triplé spectaculaire de « La Pulga » contre l’Arabie saoudite.


Au final, la sélection portugaise a dû se contenter d’un match nul (1-1), et le joueur de 41 ans, malgré son statut, n’a pas brillé, semblant loin de ses meilleures années et même de ses 30 buts marqués avec Al Nassr cette saison.

  • PREMIÈRE MI-TEMPS SANS OCCASIONS

    Les difficultés de Cristiano Ronaldo se sont manifestées dès l’entame du match et transparaissent nettement dans les chiffres de la première période.


    Peu de ballons touchés, essentiellement des passes sans jamais se montrer incisif dans la surface de réparation. Pire : il boucle les 45 premières minutes sans cadrer la moindre frappe face à Mpasi Nzau.


    Aucun ballon n’est venu à sa rencontre, ni au sol ni dans les airs, ce qui contraste avec l’ouverture du score de João Neves, auteur d’une tête décisive malgré un gabarit peu imposant. L’inefficacité de CR7 serait même passée inaperçue si Wissa n’avait pas frappé dans le temps additionnel, offrant à la République démocratique du Congo l’égalisation et lançant une soirée difficile pour le Portugal.

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  • Aucun changement de rythme notable lors de la seconde période.

    On attend une réaction de l'équipe de Roberto Martinez, qui lance Conceição, joueur de la Juventus, en remplacement d'un Bernardo Silva peu en vue, et surtout de Cristiano Ronaldo. Mais cette réaction ne vient pas.


    Le joueur de 41 ans s’est aussi présenté dans la surface de réparation, mais sans jamais réussir à faire la différence ; il a même gaspillé des occasions prometteuses : une première frappe à côté alors qu’il était bien placé, une seconde déviée par un défenseur non signalée par l’arbitre, puis une troisième tentative dans le temps additionnel, toujours à côté.


    Les chiffres finaux sont impitoyables : 25 ballons touchés, zéro tir cadré, zéro dribble réussi. Aucun joueur ayant atteint ce total de touches n’a été aussi peu efficace que le capitaine portugais. Cristiano Ronaldo reste ainsi muet depuis dix matchs consécutifs en Coupe du monde et à l’Euro ; son dernier but remonte à la phase de groupes du Mondial 2022 face au Ghana.


    Des statistiques qui ravivent les interrogations sur l’efficacité de la sélection portugaise, déjà présentes avant le début de la Coupe du monde.

  • MESSI TIRE L’ÉQUIPE VERS LE HAUT, RONALDO « FREINE »

    La performance éclatante de Messi contre l’Arabie saoudite a ranimé le débat : Cristiano Ronaldo est-il vraiment indispensable à cette sélection portugaise ?


    En termes de statut, il est le pilier et le paratonnerre de la sélection, mais sur le terrain, la réalité est différente. Si Messi demeure le moteur incontesté de l’Albiceleste, tant par ses buts que par son influence sur l’ensemble du jeu, CR7 apparaît parfois comme un frein pour le Portugal.


    Prenons la première occasion manquée par Ronaldo : Conceicao pénètre dans la surface, se recentre sur son pied gauche et peut tirer avec son pied fort, mais il choisit de chercher son capitaine d’une passe complexe, gâchant ainsi l’occasion. Et à plusieurs reprises, on a l’impression que les Portugais cherchent par tous les moyens à servir CR7, ce qui caractérise leur jeu.


    Autre conséquence : le jeu s’en trouve étroitement canalisé, au détriment des autres joueurs. L’entrée tardive de l’autre avant-centre, Gonçalo Ramos, seulement à la 83^e minute alors que le score était encore de parité, illustre la difficulté de cohabitation entre deux pointures offensives, d’autant que les ailes sont déjà occupées par des joueurs de débordement comme Conceição ou Rafa Leão, remplaçant de Pedro Neto, passeur décisif pour João Neves.


    Au final, les débuts de Ronaldo ne sont pas seulement décevants, ils sonnent l’alarme au sein de la sélection portugaise. Des réponses s’imposent dès le prochain match contre l’Ouzbékistan, le 23 juin. Il reste donc près d’une semaine pour remettre de l’ordre dans les idées et trouver le moyen de faire en sorte que CR7 redevienne un atout et non un frein pour la Seleção.

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