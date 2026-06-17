Le petit géant et le géant qui se fait petit : les débuts de Cristiano Ronaldo sur la scène mondiale contrastent avec ceux de Lionel Messi.





À Houston, l’attente était grande pour les débuts du Portugal à la Coupe du monde 2026 et tous les regards étaient tournés vers CR7, appelé à « répondre » après le triplé spectaculaire de « La Pulga » contre l’Arabie saoudite.





Au final, la sélection portugaise a dû se contenter d’un match nul (1-1), et le joueur de 41 ans, malgré son statut, n’a pas brillé, semblant loin de ses meilleures années et même de ses 30 buts marqués avec Al Nassr cette saison.