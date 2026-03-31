Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de Ryan Reynolds pour réaliser son rêve hollywoodien ! Un transfert sensationnel de CR7 à Wrexham est exclu, malgré ses ambitions de star de cinéma

Ronaldo a désormais 41 ans et commence à réfléchir à ce qu’il fera le jour où il raccrochera définitivement ses crampons, après avoir battu tous les records. On estime peu probable qu’il se lance dans une carrière d’entraîneur, bien qu’il dispose d’une vaste expérience à transmettre, et l’on considère plutôt que devenir propriétaire d’un club constituerait une transition plus réaliste.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas fixé de date pour sa retraite, et nombreux sont ceux qui le voient jouer jusqu’à la mi-quarantaine, voire au-delà. Son contrat lucratif avec le club saoudien Al-Nassr, qui expire en 2027, pourrait l’amener à rechercher un nouveau défi à ce moment-là.

Des projets ambitieux sont en cours d'élaboration à Wrexham, alors que les Red Dragons visent la Premier League, et Ronaldo correspondrait parfaitement au profil recherché pour leur série documentaire. Il aurait également l'occasion, au SToK Racecourse, de discuter d'opportunités d'acteurs de films à succès avec la star de Deadpool, Reynolds.