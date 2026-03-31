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Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de Ryan Reynolds pour réaliser son rêve hollywoodien ! Un transfert sensationnel de CR7 à Wrexham est exclu, malgré ses ambitions de star de cinéma
Le « GOAT » portugais Ronaldo n'a pas encore fixé de date pour sa retraite
Ronaldo a désormais 41 ans et commence à réfléchir à ce qu’il fera le jour où il raccrochera définitivement ses crampons, après avoir battu tous les records. On estime peu probable qu’il se lance dans une carrière d’entraîneur, bien qu’il dispose d’une vaste expérience à transmettre, et l’on considère plutôt que devenir propriétaire d’un club constituerait une transition plus réaliste.
Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas fixé de date pour sa retraite, et nombreux sont ceux qui le voient jouer jusqu’à la mi-quarantaine, voire au-delà. Son contrat lucratif avec le club saoudien Al-Nassr, qui expire en 2027, pourrait l’amener à rechercher un nouveau défi à ce moment-là.
Des projets ambitieux sont en cours d'élaboration à Wrexham, alors que les Red Dragons visent la Premier League, et Ronaldo correspondrait parfaitement au profil recherché pour leur série documentaire. Il aurait également l'occasion, au SToK Racecourse, de discuter d'opportunités d'acteurs de films à succès avec la star de Deadpool, Reynolds.
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Ronaldo pourrait-il réaliser son rêve hollywoodien avec Wrexham ?
L'ancien international gallois Chester n'est pas convaincu qu'un accord puisse un jour voir le jour. Il a déclaré à Fruity King : « Cristiano Ronaldo est au sommet de sa gloire et, compte tenu de tous les succès qu'il a remportés sur les terrains de football, s'il voulait faire ses premiers pas à Hollywood, je ne pense pas qu'il aurait besoin d'aller à Wrexham pour y parvenir, mais on ne sait jamais.
« Wrexham n’est pas loin de Manchester, une région qu’il connaît bien, donc on ne peut jamais dire jamais. Ce serait quelque chose qui me surprendrait certainement, ainsi que la grande majorité du monde, si Ronaldo allait à Wrexham ! »
Frank Leboeuf, vainqueur de la Coupe du monde, a déjà affirmé que Ronaldo pourrait envisager un tel changement. L’ancien défenseur de Chelsea a déclaré : « Je pense que Ronaldo est assez malin pour signer à Wrexham après sa carrière afin de jouer dans un beau film hollywoodien. Pourquoi pas ?
« S’il aime le football et veut jouer pour Wrexham, mais qu’en même temps il envisage de devenir un acteur fantastique à Hollywood, ça me va. J’adore l’ambition. Ronaldo est un sacré personnage, ce serait donc formidable pour Wrexham. »
Wrexham serait sur le point de faire une offre pour le joueur international gallois Wilson
Même si le recrutement de Ronaldo semble relever de la fantaisie, plusieurs autres cibles potentielles sont évoquées pour Wrexham. Si le club parvient à monter en Premier League, il cherchera à recruter des joueurs ayant davantage fait leurs preuves lors du prochain mercato.
L'un d'entre eux est l'actuel milieu de terrain international gallois Harry Wilson, originaire de Wrexham, qui deviendra libre de tout contrat à l'expiration de son contrat avec Fulham cet été.
Chester a ajouté : « Wrexham pourrait-il recruter Harry Wilson s'il accède à la Premier League ? Je pense que cela dépendrait de l'envie d'Harry de venir jouer à Wrexham.
« Il n’a que 29 ans et, vu sa forme cette saison, je pense que son talent n’a jamais fait de doute. Il a toujours réussi ses prêts et connaît aujourd’hui une belle réussite à Fulham dans l’ensemble.
« Mais cette saison en particulier, il semble avoir vraiment mûri en termes de buts et de passes décisives, et c’est également d’une importance vitale pour le Pays de Galles sur ce plan. Je pense qu’en tant que footballeur, être dans une telle forme à un âge où l’on n’est probablement pas encore considéré comme sur le déclin, et avec un contrat libre de surcroît, j’imagine qu’il y a beaucoup d’options qui s’offrent à Harry.
« Je suis sûr qu’il aura le choix, qu’il s’agisse de rester à Fulham ou de partir voir ailleurs quelles opportunités s’offrent à lui. J’imagine que Wrexham posera évidemment la question s’ils parviennent à monter en division supérieure. »
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Offensive pour la montée : les Red Dragons visent la Premier League
Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, Wrexham se bat pour décrocher une place en barrages du Championship. L'équipe de Phil Parkinson occupe actuellement la septième place du classement, à sept journées de la fin. Si le club parvient à décrocher une quatrième promotion consécutive, le rêve de recruter des joueurs tels que Wilson et Ronaldo pourra alors véritablement commencer à prendre forme.