Antony a tenu à saluer la chaleur humaine et le soutien indéfectible apportés par Cristiano Ronaldo lors de leur collaboration à Manchester United.

« Cristiano Ronaldo est une personne incroyable, très drôle et très poli », a-t-il admis. « Il m’a dit que le jour où je ne ressentirais plus de papillons dans le ventre, je devrais me méfier. Avant mes débuts contre Arsenal, il m’a rassuré en me disant de prendre mes premiers ballons calmement et que je savais déjà comment faire le reste. »

Le Brésilien a également révélé que son arrivée chez les Red Devils était liée à l’insistance d’Erik ten Hag : « Je suis venu à Manchester United grâce à Erik ten Hag, qui ne cessait de m’envoyer des messages pour me dire qu’il me voulait. »