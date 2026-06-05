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« Cristiano Ronaldo m'a dit de faire attention » : Antony dévoile les conseils intrigants de son ancien coéquipier de Manchester United et explique comment Erik ten Hag l'a convaincu de rejoindre Old Trafford, un transfert qui s'est révélé depuis plutôt malheureux
Antony revient sur son passage à Manchester United
Antony est revenu sur son passage à Manchester United, évoquant notamment l’influence de Ronaldo et de Ten Hag sur sa carrière. Invité du podcast Podpah, le Brésilien est revenu sur son transfert de l’Ajax à Old Trafford et sur les difficultés rencontrées en Angleterre. L’ailier a révélé que Ten Hag avait été déterminant pour le convaincre de rejoindre Manchester United en 2022. Après leur collaboration réussie à l’Ajax, le technicien néerlandais est resté en contact régulier avec lui et l’a poussé à le suivre en Premier League.
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Les précieux conseils de Ronaldo, associés à la détermination de Ten Hag, dessinent les contours d’un tandem influent sur le bord du terrain.
Antony a tenu à saluer la chaleur humaine et le soutien indéfectible apportés par Cristiano Ronaldo lors de leur collaboration à Manchester United.
« Cristiano Ronaldo est une personne incroyable, très drôle et très poli », a-t-il admis. « Il m’a dit que le jour où je ne ressentirais plus de papillons dans le ventre, je devrais me méfier. Avant mes débuts contre Arsenal, il m’a rassuré en me disant de prendre mes premiers ballons calmement et que je savais déjà comment faire le reste. »
Le Brésilien a également révélé que son arrivée chez les Red Devils était liée à l’insistance d’Erik ten Hag : « Je suis venu à Manchester United grâce à Erik ten Hag, qui ne cessait de m’envoyer des messages pour me dire qu’il me voulait. »
Pression, adaptation et nouveau départ
Antony revient sur les difficultés rencontrées après son arrivée en Angleterre, suite à un transfert très médiatisé. Malgré un impact immédiat, la pression liée à son prix et à ses performances a rapidement augmenté. L’ailier reconnaît que les critiques ont ébranlé sa confiance et pesé dans sa décision de repartir en Espagne, où il a marqué 14 buts et délivré 10 passes décisives en 46 matchs avec le Betis toutes compétitions confondues la saison dernière.
« La presse en Angleterre est un peu “lourde” ; il y a eu des moments où j’ai même douté de moi-même, mais ma famille m’a rappelé qu’un mauvais moment ne définit pas mon histoire », a-t-il expliqué. « J’avais donc besoin d’aller en Espagne pour me redécouvrir et être heureux. En Premier League, l’intensité est extrême tant en attaque qu’en défense, mais en Espagne, il y a plus d’espace pour les situations de un contre un. »
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Retrouver son élan
Le Brésilien entend désormais confirmer sa progression et s’imposer de manière durable, alors qu’il cherche à tourner la page d’un passage compliqué à Old Trafford – d’autant plus qu’il a contribué avec succès au retour des Verdiblancos en Ligue des champions après vingt ans d’absence.