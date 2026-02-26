Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo lance un avertissement au titre de la Ligue professionnelle saoudienne alors qu'Ivan Toney tente d'empêcher CR7 de remporter le Soulier d'or
Toney en tête alors que Ronaldo regrette les matchs manqués
Si le capitaine d'Al-Nassr remporte une nouvelle fois ce titre individuel, il deviendra le premier joueur européen de l'histoire de la Saudi Pro League à remporter le Soulier d'or trois saisons consécutives. Cependant, le joueur de 41 ans est actuellement confronté à un défi de taille face à Toney, d'Al-Ahli, qui a pris d'assaut le championnat. L'ancien attaquant de Brentford est actuellement en tête du classement des buteurs avec 23 buts, soit deux de plus que Ronaldo, qui pourrait regretter d'avoir fait grève pendant deux matchs en raison de sa frustration face aux transferts d'Al-Nassr.
Toney affiche sa confiance dans la course au Soulier d'or
La forme prolifique de Toney a transformé Al-Ahli en véritable prétendant au titre, le plaçant à portée de main d'Al-Nassr en tête du classement. Malgré la pression liée au fait d'être en concurrence avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire, le joueur de 29 ans fait preuve d'une assurance qui laisse penser qu'il ne sera pas facilement dépassé. Toney a récemment évoqué son efficacité devant le but et la manière dont son succès individuel contribue aux objectifs collectifs de son club, qui vise son premier titre de champion depuis dix ans.
« Chaque fois que je mets le pied sur le terrain, j'ai l'impression que je vais marquer, j'ai cette confiance en moi en ce moment », a déclaré Toney à talkSPORT. « Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir dans son équipe un attaquant qui a le sentiment qu'il va marquer des buts et qui est capable de marquer des buts. Et évidemment, cela nous aide en ce moment, compte tenu de notre position au classement, donc c'est une bonne chose. » Le rythme de l'attaquant a été presque parfait, à l'exception d'un rare penalty manqué en début de saison - son premier depuis avril 2023 - qui aurait porté son total actuel à 24.
Al-Nassr sous pression alors que la course au titre s'intensifie
Alors que la rivalité entre Ronaldo et Toney fait la une des journaux, la course au titre de la Ligue professionnelle saoudienne atteint son paroxysme. Al-Nassr détient actuellement une mince avance de deux points sur Al-Ahli après une victoire écrasante 5-0 contre Al-Najma. Ronaldo a retrouvé le chemin des filets lors de ce match, marquant sur penalty et dévoilant une toute nouvelle célébration qui remplace son célèbre « Siu ». Cependant, avec Al-Ahli à 56 points et Al-Nassr à 58, il n'y a pratiquement plus de marge d'erreur alors que la saison de 34 matchs touche à sa fin.
La course au titre n'est pas seulement une course à deux, Al-Qadsiah émergeant comme un troisième concurrent dangereux. Sous la houlette de l'ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic, Brendan Rodgers, ils se sont hissés à la quatrième place avec 53 points après une série de trois victoires consécutives. L'évolution tactique de l'équipe de Rodgers a ajouté une nouvelle dimension à la fin de saison, qui pourrait jouer un rôle décisif alors que l'équipe s'apprête à affronter les deux meilleures équipes lors des dernières semaines de la campagne.
La priorité reste le trophée de la Ligue professionnelle saoudienne
Malgré l'attrait de battre Ronaldo pour le Soulier d'or, Toney reste catégorique : sa principale motivation est de remporter des titres avec son équipe. L'attaquant occupe actuellement la tête d'un classement prestigieux qui comprend Julian Quinones, Josh King et Joao Felix. Toney comprend que son efficacité devant le but est le moteur de la course au titre d'Al-Ahli, et considère le prix individuel comme une conséquence naturelle de ses efforts pour offrir le trophée de champion à ses supporters.
« Oui, bien sûr, en tant qu'attaquant, on veut marquer des buts », a déclaré Toney lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la course au titre de meilleur buteur. « Et quand on est à ce stade de la saison et qu'on est proche du sommet du classement des buteurs, on se dit : "OK, je vais rester là pour l'instant". Et bien sûr, nous savons que les buts font gagner les matchs, et c'est ce que j'essaie de faire pour l'équipe et pour nous aider dans le championnat. Donc oui, je veux essayer de rester là où je suis maintenant. Et évidemment, plus je marque de buts, plus nous avons de chances de gagner des matchs et cela nous aidera également dans le championnat, donc c'est mon objectif principal. »
