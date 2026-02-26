Cristiano Ronaldo lance un avertissement au titre de la Ligue professionnelle saoudienne alors qu'Ivan Toney tente d'empêcher CR7 de remporter le Soulier d'or

La forme prolifique de Toney a transformé Al-Ahli en véritable prétendant au titre, le plaçant à portée de main d'Al-Nassr en tête du classement. Malgré la pression liée au fait d'être en concurrence avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire, le joueur de 29 ans fait preuve d'une assurance qui laisse penser qu'il ne sera pas facilement dépassé. Toney a récemment évoqué son efficacité devant le but et la manière dont son succès individuel contribue aux objectifs collectifs de son club, qui vise son premier titre de champion depuis dix ans.

« Chaque fois que je mets le pied sur le terrain, j'ai l'impression que je vais marquer, j'ai cette confiance en moi en ce moment », a déclaré Toney à talkSPORT. « Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir dans son équipe un attaquant qui a le sentiment qu'il va marquer des buts et qui est capable de marquer des buts. Et évidemment, cela nous aide en ce moment, compte tenu de notre position au classement, donc c'est une bonne chose. » Le rythme de l'attaquant a été presque parfait, à l'exception d'un rare penalty manqué en début de saison - son premier depuis avril 2023 - qui aurait porté son total actuel à 24.