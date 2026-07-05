Ronaldo a d’abord confirmé qu’il s’agissait bien de sa « dernière danse » en Coupe du monde (« Oui, c’est la dernière. Profitons-en »), puis il est passé à l’offensive pour répondre aux nombreuses critiques reçues après ses dernières sorties. « Je ne pense pas avoir si mal joué que ça… J’ai marqué trois buts. Les autres en ont marqué davantage, mais c’est parce qu’ils sont en très grande forme. Ils se sentent très bien. Mais voyons si j’arrive à marquer demain. Je ne suis plus le même joueur qu’avant, mais je continue à marquer. J’espère en marquer un demain ; sinon, ce sera un coéquipier qui le fera et nous voulons passer au tour suivant. L’essentiel est d’avancer, peu importe qui inscrit les buts », a déclaré l’attaquant originaire de Madère.