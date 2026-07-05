Ronaldo a d’abord confirmé que ce serait bien sa « dernière danse » sur la scène de la Coupe du monde (« Oui, c’est la dernière. Allons-y et profitons-en »), puis il est passé à l’offensive pour répondre aux nombreuses critiques reçues après ses dernières sorties. « Je ne pense pas avoir si mal joué que ça… J’ai marqué trois buts. Les autres en ont marqué davantage, mais c’est parce qu’ils sont en très grande forme. Ils se sentent très bien. Mais voyons si j’arrive à marquer demain. Je ne suis plus le même joueur qu’avant, mais je continue à marquer. J’espère en inscrire un demain ; si ce n’est pas moi, ce sera un coéquipier, et nous voulons passer au tour suivant. L’essentiel est d’avancer, peu importe qui marque », a conclu la star originaire de Madère.