Cristiano Ronaldo est plus motivé que jamais. À la veille de ce huitième de finale très attendu contre l'Espagne, qui pourrait, dans le pire des cas, marquer la fin du parcours de la Coupe du monde pour la star portugaise, CR7 a pris la parole lors d'une conférence de presse. Il a pris ses responsabilités à un moment crucial, qui commence à être véritablement décisif pour les chances de son équipe nationale après avoir surmonté l'obstacle croate en seizièmes de finale.
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Cristiano Ronaldo l’affirme : « Ce sont mes derniers Mondiaux. » Avant d’ajouter, tranchant : « Je prendrai ma retraite quand je l’aurai décidé. Depuis 23 ans, vous essayez de m’éliminer… »
ANALYSE – « Je ne suis plus celui que j’étais avant, mais… » Tel est le constat sans appel de l’attaquant vedette, qui acte sa métamorphose tout en laissant planer le suspense sur la suite de sa carrière.
Ronaldo a d’abord confirmé que ce serait bien sa « dernière danse » sur la scène de la Coupe du monde (« Oui, c’est la dernière. Allons-y et profitons-en »), puis il est passé à l’offensive pour répondre aux nombreuses critiques reçues après ses dernières sorties. « Je ne pense pas avoir si mal joué que ça… J’ai marqué trois buts. Les autres en ont marqué davantage, mais c’est parce qu’ils sont en très grande forme. Ils se sentent très bien. Mais voyons si j’arrive à marquer demain. Je ne suis plus le même joueur qu’avant, mais je continue à marquer. J’espère en inscrire un demain ; si ce n’est pas moi, ce sera un coéquipier, et nous voulons passer au tour suivant. L’essentiel est d’avancer, peu importe qui marque », a conclu la star originaire de Madère.
La Coupe du Monde ne change pas qui je suis
CR7 a sorti les griffes pour rappeler avec fierté tout ce qu’il a accompli au cours d’une carrière déjà riche en titres individuels et collectifs : « Je ne serai pas “plus Cristiano” si nous remportons la Coupe du monde, ni “moins Cristiano” si nous ne la remportons pas. Je suis reconnaissant envers la vie. Je savoure chaque jour, j’ai eu de la chance. J’ai appris à savourer chaque journée. Les gens doutent que je puisse encore jouer à 41 ans ? Depuis 23 ans, ils tentent de me faire tomber… Mais aujourd’hui, ils savent qu’ils perdent leur temps. Ils essaient, essaient, essaient, mais cela ne vaut pas la peine. J’y suis habitué. »
J’ARRÊTE QUAND JE VEUX
En conclusion de sa conférence de presse dense, Cristiano Ronaldo a mis fin aux spéculations sur sa retraite, relancées quelques minutes avant le coup d’envoi contre la Croatie par sa sœur Katia Aveiro. « Je prendrai ma retraite quand je le déciderai, pas quand vous l’aurez décidé. Que je joue ou que je reste sur le banc, mon influence ne changera pas. Je garderai en mémoire la passion des supporters lors de cette Coupe du monde. Nous sommes tous unis ici, c’est spécial, et cela vaut aussi pour Diogo Jota. »
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