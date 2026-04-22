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Cristiano Ronaldo Jr. pourrait bientôt évoluer aux côtés de son père. Al-Nassr envisagerait en effet de promouvoir le jeune joueur de 15 ans en équipe première
Affaire de famille à Riyad
Selon Al Weeam, Al-Nassr envisage d’intégrer Ronaldo Jr. à l’effectif de l’équipe première pour la saison prochaine. Formé dans certains des centres les plus prestigieux du football mondial – Real Madrid, Juventus, Manchester United – le jeune joueur, désormais installé en Arabie saoudite, n’a que 15 ans. Cette promotion serait un gage de confiance dans son développement physique et technique.
À 41 ans, Ronaldo Sr demeure la pièce maîtresse du projet nassérien et caresse depuis longtemps le rêve d’évoluer aux côtés de son fils. Alors que le quintuple Ballon d’Or poursuit sa quête des 1 000 buts, voir le jeune homme lui servir une ou plusieurs passes décisives aurait des allures de happy end pour une carrière déjà légendaire. Le club procédera toutefois à une évaluation de sa maturité sportive en fin de saison avant de statuer définitivement sur son intégration.
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Des statistiques impressionnantes pour l’héritier de CR7
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Ronaldo Jr. a inscrit 58 buts en seulement 23 matchs avec l’équipe U9 de la Juventus, puis 56 buts en 27 rencontres avec les U15 d’Al-Nassr, selon The Sun. Il a inscrit 58 buts en seulement 23 matches avec l’équipe U9 de la Juve, puis a maintenu ce rythme dans le Golfe, trouvant le chemin des filets à 56 reprises en 27 rencontres avec l’équipe U15 d’Al-Nassr, selon The Sun. Ses progrès sont tout aussi impressionnants au niveau international, puisqu’il a déjà porté le maillot du Portugal chez les jeunes.
Néanmoins, le passage au football senior en Saudi Pro League représenterait un bond considérable, les exigences physiques du jeu professionnel étant bien différentes de celles des catégories de jeunes. Si cette promotion se concrétise, les Ronaldo intégreraient un club très fermé de duos père-fils ayant évolué ensemble, à l’instar d’Henrik Larsson et de Rivaldo, qui ont eux aussi partagé le terrain avec leur progéniture.
Une saison en dents de scie pour Al-Nassr
Le capitaine d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a connu un début de saison tumultueux en coulisses, allant jusqu’à observer une grève pour protester contre la politique de transferts du club. Malgré ces distractions, Al-Nassr occupe solidement la première place de la Saudi Pro League, avec huit points d’avance. Sous contrat pour encore un an, l’attaquant portugais reste une pièce maîtresse du projet nassérien, au point que faciliter la carrière de son fils pourrait constituer le geste ultime de loyauté à son égard.
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À la poursuite de la barre des 1 000 buts
Cette éventuelle promotion intervient alors que Ronaldo poursuit sa quête d’immortalité footballistique. Il ne lui manque plus que 31 buts pour atteindre le seuil symbolique des 1 000 buts en carrière et il devrait mener le Portugal lors de sa sixième Coupe du monde cet été. Son objectif prioritaire est de devenir le premier joueur de l’histoire à marquer dans six phases finales différentes, mais l’occasion d’encadrer son fils sur le terrain lors des compétitions nationales pourrait s’avérer tout aussi marquant.
Si les Ronaldo devaient partager la pelouse, ce serait un coup de maître marketing pour la Saudi Pro League, qui cherche encore à s’imposer sur la scène internationale. Alors qu’Al-Nassr se dirige vers son premier titre national depuis l’arrivée de la star en 2023, la saison 2026-2027 s’annonce donc riche en émotions pour l’icône portugaise, qui pourrait avoir son héritier à ses côtés.