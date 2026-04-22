Selon Al Weeam, Al-Nassr envisage d’intégrer Ronaldo Jr. à l’effectif de l’équipe première pour la saison prochaine. Formé dans certains des centres les plus prestigieux du football mondial – Real Madrid, Juventus, Manchester United – le jeune joueur, désormais installé en Arabie saoudite, n’a que 15 ans. Cette promotion serait un gage de confiance dans son développement physique et technique.

À 41 ans, Ronaldo Sr demeure la pièce maîtresse du projet nassérien et caresse depuis longtemps le rêve d’évoluer aux côtés de son fils. Alors que le quintuple Ballon d’Or poursuit sa quête des 1 000 buts, voir le jeune homme lui servir une ou plusieurs passes décisives aurait des allures de happy end pour une carrière déjà légendaire. Le club procédera toutefois à une évaluation de sa maturité sportive en fin de saison avant de statuer définitivement sur son intégration.