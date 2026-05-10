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Cristiano Ronaldo Jr. de retour au Real Madrid ? Les projets à court terme du jeune joueur sont dévoilés, alors que CR7 espère le voir rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Nassr, où il évolue en Pro League
Le Real Madrid renonce au transfert
Selon O Jogo, Ronaldo Jr ne poursuivra pas sa carrière dans la capitale espagnole. Bien qu’il ait brillé lors d’une semaine d’entraînement avec l’équipe junior en mars, le jeune joueur de 15 ans ne rejoindra pas le club où son père a passé neuf saisons légendaires. Une source interne assure : « À Valdebebas, ils ont été très satisfaits de Cristiano Junior. Il a fait preuve d’un grand engagement et d’une attitude très professionnelle. Pour l’instant, cependant, le Real Madrid n’envisage pas encore de le recruter. » Un transfert futur reste toutefois possible.
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Les cadors du Vieux Continent ont jeté leur dévolu sur ce jeune talent.
Bien que le Real Madrid ait temporairement suspendu son intérêt, le marché surveille toujours de très près la progression de ce jeune international portugais. Le jeune ailier, qui a récemment fait parler de lui en inscrivant son tout premier but avec les moins de 16 ans du Portugal, attirerait l’attention de plusieurs grands clubs européens. Selon des informations parues cette semaine, le joueur serait courtisé par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus. Bien que Ronaldo Jr. privilégie un transfert en Europe pour poursuivre son développement, son parcours pourrait toutefois l’amener à rester, pour l’instant, au Moyen-Orient.
L'intégration d'Al-Nassr lors de la préparation estivale se déroule comme prévu.
Son transfert en Europe prenant du retard, la possibilité de le voir s’imposer dans son club actuel se concrétise. D’après la presse saoudienne, le jeune joueur pourrait être intégré à l’équipe première d’Al-Nassr dès la prochaine pré-saison. Sous la houlette de l’entraîneur Jorge Jesus, cette décision vise à accélérer sa progression. Un scénario qui colle parfaitement à l’ambition de longue date de son père : partager un jour le terrain avec son aîné, un jalon jusqu’ici exceptionnel qui paraît désormais bien plus accessible pour le quintuple Ballon d’Or âgé de 41 ans.
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Quelle sera la prochaine étape pour Ronaldo Jr ?
À quelques jours de son 16^e anniversaire, le 17 juin, le jeune joueur s’apprête à franchir des étapes décisives dans sa carrière naissante. Qu’il intègre l’équipe première d’Al-Nassr ou qu’il s’envole vers un club européen de renom, sa progression sera suivie de près.