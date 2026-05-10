Bien que le Real Madrid ait temporairement suspendu son intérêt, le marché surveille toujours de très près la progression de ce jeune international portugais. Le jeune ailier, qui a récemment fait parler de lui en inscrivant son tout premier but avec les moins de 16 ans du Portugal, attirerait l’attention de plusieurs grands clubs européens. Selon des informations parues cette semaine, le joueur serait courtisé par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus. Bien que Ronaldo Jr. privilégie un transfert en Europe pour poursuivre son développement, son parcours pourrait toutefois l’amener à rester, pour l’instant, au Moyen-Orient.