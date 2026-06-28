Selon nos informations, Georgina a pris du retard dans son arrivée aux États-Unis en raison d’un événement familial majeur. Elle est restée au Portugal pour organiser une fête somptueuse afin de célébrer les 16 ans de Cristiano Jr. Au programme : pool party et sérénade de mariachis. L’influenceuse a veillé à ce que l’adolescent profite pleinement de cette journée malgré l’absence de son père, retenu par ses obligations internationales, allant même jusqu’à lui offrir un gâteau d’anniversaire original, entièrement composé de beignets.

Sur les réseaux sociaux, l’influenceuse a alors publié un message empreint de fierté : « Même si tu mesures presque 2 mètres, tu seras toujours mon petit garçon. Je te souhaite une vie pleine d’amour, de santé et de succès, et j’espère que tu ne perdras jamais ce cœur généreux qui te rend si spécial. Maman, papa et tes frères et sœurs t’aiment. »