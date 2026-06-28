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Cristiano Ronaldo Jr. a assisté avec Georgina Rodríguez à la Coupe du monde pour soutenir son père, arborant fièrement le maillot portugais numéro 7 qu’il espère un jour revêtir à son tour
La famille de Ronaldo a affiché son soutien au joueur depuis les tribunes du stade.
Après avoir manqué les deux premières sorties du Portugal face à la RD Congo et à l’Ouzbékistan, Georgina et ses enfants ont finalement traversé l’Atlantique pour soutenir Cristiano Ronaldo. Georgina et Ronaldo Jr. ont affiché leur soutien à la star portugaise via plusieurs publications sur les réseaux sociaux lors de la dernière rencontre du groupe K. Vêtu du maillot floqué du numéro de son père, Ronaldo Jr. a encouragé avec ferveur les Lusitaniens lors de leur match nul et vierge contre la Colombie à Miami. Ronaldo a disputé l’intégralité des 90 minutes, mais n’a pas réussi à offrir la victoire au Portugal.
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Fête d'anniversaire avant le voyage
Selon nos informations, Georgina a pris du retard dans son arrivée aux États-Unis en raison d’un événement familial majeur. Elle est restée au Portugal pour organiser une fête somptueuse afin de célébrer les 16 ans de Cristiano Jr. Au programme : pool party et sérénade de mariachis. L’influenceuse a veillé à ce que l’adolescent profite pleinement de cette journée malgré l’absence de son père, retenu par ses obligations internationales, allant même jusqu’à lui offrir un gâteau d’anniversaire original, entièrement composé de beignets.
Sur les réseaux sociaux, l’influenceuse a alors publié un message empreint de fierté : « Même si tu mesures presque 2 mètres, tu seras toujours mon petit garçon. Je te souhaite une vie pleine d’amour, de santé et de succès, et j’espère que tu ne perdras jamais ce cœur généreux qui te rend si spécial. Maman, papa et tes frères et sœurs t’aiment. »
Sur les traces de légendes du ballon rond
Tous les regards restent rivés sur Cristiano Ronaldo Jr, aperçu avec le légendaire maillot n°7 du Portugal popularisé par son père depuis deux décennies. À 16 ans, il est déjà rompu à la pression des projecteurs, et sa présence dans les tribunes rappelle l’héritage que le nom de Ronaldo incarne au sein de la Seleção. L’adolescent se forge déjà une réputation de grand gagnant, ayant déjà dépassé le nombre de trophées internationaux remportés par son père chez les jeunes, avec trois titres à son actif.
Ronaldo père a souvent évoqué la motivation qu’il insuffle à son fils aîné. Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, la perspective de voir un autre Ronaldo porter le numéro 7 pour le Portugal semble plus proche que jamais. Il a notamment révélé l’ambition ultime de son fils en déclarant : « Mon fils me dit : “Papa, tiens bon encore quelques années, je veux jouer avec toi.” »
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre face à la Croatie.
Réunis à Miami, les proches de la sélection portugaise devraient squatter les loges VIP jusqu’à l’élimination de la Seleção. La deuxième place de la Seleção dans le groupe K lui a valu un match décisif en seizièmes de finale contre la Croatie à Toronto. Alors que la Seleção se prépare à affronter Luka Modric et ses coéquipiers, la pression reposera une nouvelle fois sur Ronaldo pour faire la différence. Le Portugal sait qu’il devra faire preuve d’une efficacité redoutable s’il veut réaliser son ambition de rester dans la compétition jusqu’au tout dernier jour.