Cristiano Ronaldo : « J'ai remporté trois titres avec le Portugal ; avant moi, il n'y avait rien. L'Euro 2016, c'est comme une Coupe du monde. »

« Ce fut un match très disputé, l’Espagne a eu ce petit coup de chance en marquant dans les dernières minutes, mais c’est ça, le football. Ce fut un match bien joué. »





« Je suis triste de quitter la Coupe du monde ainsi, mais j’ai tout donné et je pars la conscience tranquille. C’est la vie d’un footballeur : on gagne, on perd, puis on avance. C’était ma dernière Coupe du monde ; je prendrai le temps de réfléchir auprès de ma famille avant de décider de la suite. »





«Je pars avec la conscience tranquille : j’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai remporté trois titres avec le Portugal ; avant Cristiano, le Portugal n’avait gagné aucun titre, donc je suis satisfait. Le titre le plus précieux que j’ai conquis avec l’équipe nationale, c’est celui de 2016 ; pour moi,il vaut une Coupe du monde. Je le répète : je pars la conscience tranquille d’avoir donné le meilleur de moi-même. Demain est un nouveau jour et la vie continue. »





« Les larmes ? J’éprouve un sentiment particulier lorsque je représente l’équipe nationale, cela fait 23 ans, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, c’est toujours une expérience inoubliable. C’était une certaine émotion, mais aussi un soulagement et la sereine certitude que celui qui donne le meilleur de lui-même ne peut être critiqué pour rien. Jorge Jesus ? Ce n’est pas à moi de prendre ces décisions. Ce n’est pas le bon moment pour parler de qui viendra. »