Angelo Gabriel a ouvert le score pour Al Nassr avant que Ronaldo ne double la mise. L’attaquant a décoché une frappe puissante qui a trompé le gardien à la 42e minute, donnant à son club une avance de 2-0. Alisher Odilov a réduit l’écart pour Neftchi à la 51e minute.

Mais l’expulsion d’Ekromjon Alibaev à la 65e minute a changé la donne. Anvarjon Gofurov a ensuite marqué contre son camp à la 78e minute, scellant la victoire 3-1 d’Al Nassr. Grâce à ce but, Ronaldo porte son total à 981 buts en carrière et n’est plus qu’à 19 réalisations du cap historique des 1 000 buts.