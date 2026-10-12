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Cristiano Ronaldo inscrit le 981e but de sa carrière avec Al Nassr, sur fond de suspension avec le Portugal et de retard lié à la sécurité à Riyad
Match retardé en raison d’une alerte de sécurité à Riyad
Selon l’AFP, le match très attendu entre Al Nassr et Neftchi a été retardé d’exactement une heure lundi. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a intercepté un missile balistique visant Riyad, déclenchant une alerte de sécurité majeure dans toute la ville. Les habitants ont reçu des alertes sur leur téléphone portable leur conseillant de rester à l’intérieur, tandis que les joueurs attendaient dans le tunnel du stade. Une fois les garanties de sécurité fournies, Ronaldo a débuté la rencontre et aidé Al Nassr à prendre le contrôle du match en première période. Il est resté concentré malgré les circonstances inquiétantes d’avant-match et les tribunes en grande partie vides.
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Ronaldo se rapproche des 1 000 buts en carrière
Angelo Gabriel a ouvert le score pour Al Nassr avant que Ronaldo ne double la mise. L’attaquant a décoché une frappe puissante qui a trompé le gardien à la 42e minute, donnant à son club une avance de 2-0. Alisher Odilov a réduit l’écart pour Neftchi à la 51e minute.
Mais l’expulsion d’Ekromjon Alibaev à la 65e minute a changé la donne. Anvarjon Gofurov a ensuite marqué contre son camp à la 78e minute, scellant la victoire 3-1 d’Al Nassr. Grâce à ce but, Ronaldo porte son total à 981 buts en carrière et n’est plus qu’à 19 réalisations du cap historique des 1 000 buts.
Suspension au Portugal et brouille avec Jesus
Ce but offre une distraction bienvenue à Ronaldo, qui fait actuellement l’objet d’une suspension provisoire prononcée par la Fédération portugaise de football. L’attaquant a quitté la sélection portugaise le mois dernier après un différend avec l’entraîneur Jorge Jesus au sujet de son temps de jeu.
Ronaldo a accusé Jesus d’une « rupture totale de confiance » après avoir été laissé sur le banc. Malgré la polémique, le président de la FPF, Pedro Proenca, a confirmé qu’ils souhaitaient son retour, déclarant : « La Fédération portugaise de football et son président, dans cet esprit de sérénité, discutent avec toutes les parties, qui ont déjà publiquement manifesté leur désir de voir le capitaine revenir parmi nous. C’est un souhait exprimé par tous. »
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Quelle est la suite pour Al Nassr et Ronaldo ?
Grâce à cette victoire 3-1, Al Nassr grimpe à la huitième place du classement général de la Ligue des champions Élite de l’AFC avec trois points. Le club compte autant de points que Neftchi, septième grâce à une meilleure différence de buts. De son côté, Ronaldo attend la décision définitive concernant sa suspension en sélection, mais il reste pleinement investi auprès de son club et poursuit sans relâche son objectif des 1 000 buts.
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