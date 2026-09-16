Sebastian Frej
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Cristiano Ronaldo humilié ! La superstar d'Al-Nassr subit sa plus lourde défaite jamais enregistrée en Arabie saoudite alors qu'Al-Ain se déchaîne en Ligue des champions
Al-Nassr surpris aux Émirats arabes unis
Les champions d’Arabie saoudite ont connu un début de campagne désastreux en Ligue des champions Élite de l’AFC mardi. Houssine Rahimi a ouvert le score pour Al-Ain après 25 minutes, avant de doubler l’avantage de l’équipe à domicile peu après l’heure de jeu.
La situation s’est aggravée pour les visiteurs lorsque Soufiane Rahimi, le frère de Houssine, a inscrit un troisième but à 18 minutes du terme. Il s’est ensuite mué en passeur, offrant à Georgios Giakoumakis le but du 4-0.
Ronaldo, actuellement âgé de 41 ans, n’a pas réussi à peser dans sa quête des 980 buts en carrière. La star portugaise a été privée d’un but de consolation en fin de match, le gardien Khalid Eisa repoussant sans difficulté son coup franc.
- Getty Images Sport
Postecoglou assume la responsabilité
Après cette lourde défaite, l'entraîneur d'Al-Nassr, Ange Postecoglou, a refusé de pointer du doigt son groupe, préférant assumer l'entière responsabilité de cette mauvaise performance.
« Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient, et je ne leur attribue aucune responsabilité... la responsabilité m'incombe », a reconnu Postecoglou après le coup de sifflet final.
L'ancien entraîneur de Tottenham n'a pas mâché ses mots au sujet de la prestation d'ensemble de son équipe face au double vainqueur. Il a résumé la soirée sans détour en ajoutant : « Al-Nassr, dans son ensemble, a été mauvais. »
Une baisse de régime inquiétante pour l’équipe de Ronaldo
Cette lourde défaite constitue le revers le plus sévère de Ronaldo depuis son arrivée au Moyen-Orient. C’est le pire résultat auquel l’attaquant a été associé depuis août 2022, lorsque son ancien club de Manchester United avait été battu 4-0 par Brentford.
Cette cuisante défaite aggrave la mauvaise passe d’Al-Nassr. Le champion d’Arabie saoudite en titre n’a désormais remporté qu’une seule victoire lors de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues.
Ailleurs, la première journée a été contrastée pour les autres clubs saoudiens engagés dans le tournoi. Al-Hilal s’est imposé 2-1 face à Al-Gharafa, du Qatar, grâce à un penalty de Ruben Neves et à un but de Sergej Milinkovic-Savic dans un match qui a vu les deux équipes terminer à 10, tandis qu’Al-Qadsiah a battu Al-Wasl, des Émirats arabes unis, 2-1.
- Sebastian Frej
À la recherche d’une réponse rapide
Al-Nassr doit désormais se remobiliser et trouver un moyen d’enrayer sa mauvaise passe actuelle. La pression sera sur Ronaldo et ses coéquipiers pour retrouver le chemin de la victoire et lancer leur campagne continentale après ce gros revers initial.
Leurs rivaux nationaux chercheront eux aussi à prendre de l’élan en ACL Elite. Le champion en titre, Al-Ahli, et Al-Ittihad viseront une amélioration immédiate après avoir été tenus en échec sur le score de 1-1, respectivement par le Pakhtakor d’Ouzbékistan et Al-Shamal du Qatar.
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