Les champions d’Arabie saoudite ont connu un début de campagne désastreux en Ligue des champions Élite de l’AFC mardi. Houssine Rahimi a ouvert le score pour Al-Ain après 25 minutes, avant de doubler l’avantage de l’équipe à domicile peu après l’heure de jeu.

La situation s’est aggravée pour les visiteurs lorsque Soufiane Rahimi, le frère de Houssine, a inscrit un troisième but à 18 minutes du terme. Il s’est ensuite mué en passeur, offrant à Georgios Giakoumakis le but du 4-0.

Ronaldo, actuellement âgé de 41 ans, n’a pas réussi à peser dans sa quête des 980 buts en carrière. La star portugaise a été privée d’un but de consolation en fin de match, le gardien Khalid Eisa repoussant sans difficulté son coup franc.



