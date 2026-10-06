Cristiano Ronaldo fixe une condition à Jorge Jesus pour un retour au Portugal alors que le conflit avec la sélection nationale s’intensifie

Le conflit interne autour de l’équipe nationale du Portugal a atteint un point de rupture, Ronaldo ayant apparemment clarifié sa position concernant un éventuel retour au sein du groupe. Actuellement basé à Riyad avec Al-Nassr, où il poursuit sa quête des 1 000 buts en carrière, le buteur vétéran serait de plus en plus frustré par la gestion actuelle.

Selon des informations fournies par Rui Santos sur CNN Portugal, le quintuple Ballon d’Or a fixé une condition non négociable à son retour : le départ de l’actuel sélectionneur, Jesus.

« Je peux vous dire que Cristiano a été très déçu par ces déclarations. Il aurait clairement fait savoir qu’il ne reviendra pas en sélection tant que Jesus restera en poste », a expliqué le journaliste, soulignant une rupture totale dans la relation entre le joueur le plus emblématique du pays et l’homme actuellement à sa tête.