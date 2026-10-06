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Cristiano Ronaldo fixe une condition à Jorge Jesus pour un retour au Portugal alors que le conflit avec la sélection nationale s’intensifie
Ultimatum lancé par la superstar d’Al-Nassr
Le conflit interne autour de l’équipe nationale du Portugal a atteint un point de rupture, Ronaldo ayant apparemment clarifié sa position concernant un éventuel retour au sein du groupe. Actuellement basé à Riyad avec Al-Nassr, où il poursuit sa quête des 1 000 buts en carrière, le buteur vétéran serait de plus en plus frustré par la gestion actuelle.
Selon des informations fournies par Rui Santos sur CNN Portugal, le quintuple Ballon d’Or a fixé une condition non négociable à son retour : le départ de l’actuel sélectionneur, Jesus.
« Je peux vous dire que Cristiano a été très déçu par ces déclarations. Il aurait clairement fait savoir qu’il ne reviendra pas en sélection tant que Jesus restera en poste », a expliqué le journaliste, soulignant une rupture totale dans la relation entre le joueur le plus emblématique du pays et l’homme actuellement à sa tête.
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Jesus reste optimiste malgré des frictions
De son côté, Jesus a tenté d’afficher un certain calme et de l’ouverture, malgré les informations insistantes faisant état d’un ultimatum. Après la récente victoire du Portugal contre la Norvège, le sélectionneur s’est exprimé devant la presse sur la possibilité d’une réconciliation avec son ancien capitaine. « Je ne sais pas ce qui va se passer, pour moi tout est ouvert. Il doit décider de sa vie avant la convocation. S’il joue et veut être en équipe nationale, il peut revenir quand il veut, pourquoi pas ? », a déclaré Jesus, semblant laisser la porte ouverte à l’attaquant.
L’entraîneur chevronné, qui a réussi ses débuts à ce poste, a minimisé la gravité de la rupture, décrivant la tension comme un simple manque de communication plutôt que comme un problème institutionnel profondément ancré. Jesus a ensuite souligné que la situation n’était pas aussi complexe que les médias le suggèrent, en déclarant : « C’était un malentendu et, à mon avis, c’est facile à résoudre. En ce qui me concerne, tout va bien. »
Le Brésil brille sur le terrain sans son capitaine
Alors que le feuilleton en dehors des terrains monopolise les gros titres, les résultats sur le terrain ont été remarquablement positifs sous la direction de Jesus. Le Portugal a réussi à conserver un bilan parfait durant l’actuelle trêve internationale, assurant sa qualification en UEFA Nations League sans la présence de son leader traditionnel.
Le changement tactique de l’équipe semble porter ses fruits, puisqu’elle a affiché un équilibre entre menace offensive et solidité défensive lors de ses dernières sorties. Jesus a célébré ce succès sur les réseaux sociaux, écrivant que nous sommes confiants après avoir obtenu quatre victoires en quatre matches dans la phase de groupes. Les statistiques confirment l’assurance de l’entraîneur, puisque le Portugal a atteint 12 points en tête du groupe 4, s’assurant une place en quarts de finale avec des matches encore à jouer.
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Ronaldo reçoit un soutien politique
Le différend a même attiré l’attention des plus hautes sphères de la société portugaise, soulignant l’importance culturelle de l’attaquant de 39 ans. L’ancien homme politique António José Seguro est intervenu pour défendre le capitaine d’Al-Nassr, déclarant : « Vous ne pouvez pas traiter ainsi un homme qui a porté le Portugal et sa culture aux quatre coins du monde. »
Ce soutien de haut niveau laisse entendre que la controverse ne se limite plus au terrain, mais qu’elle est devenue un sujet de débat national sur la manière dont le Portugal traite ses légendes sportives au crépuscule de leur carrière. Le soutien public apporté à Ronaldo ajoute une pression supplémentaire sur la Fédération portugaise de football au moment de gérer cette situation délicate.
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