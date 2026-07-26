Cristiano Ronaldo, figure emblématique de Manchester United, devrait tenir le rôle principal dans une nouvelle série télévisée consacrée au football britannique, aux côtés de Thierry Henry

Ronaldo troque le terrain de football contre les studios de production alors qu’il s’apprête à lancer une nouvelle série dramatique d’envergure intitulée « Day 1s ». Âgé de 41 ans, il reste une icône mondiale après une carrière légendaire en Europe et son passage actuel en Arabie saoudite ; il occupera le poste de producteur exécutif tout en faisant des apparitions dans la série.

À propos de ce nouveau projet, Ronaldo a déclaré : « C'est un chapitre passionnant pour moi, alors que je me tourne vers de nouveaux horizons. » Son implication s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec le célèbre réalisateur Matthew Vaughn, connu pour la franchise Kingsman.

Selon The Sun, la série entend offrir un regard réaliste sur le football britannique, en rupture avec le ton léger souvent associé aux récentes fictions sur le ballon rond, à l’image de « Ted Lasso ». Le tournage a déjà débuté au stade du Barnet FC.