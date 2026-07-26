Goal.com
En direct€50
크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Mohamed Saeed

Traduit par

Cristiano Ronaldo, figure emblématique de Manchester United, devrait tenir le rôle principal dans une nouvelle série télévisée consacrée au football britannique, aux côtés de Thierry Henry

C. Ronaldo
T. Henry
Manchester United
Premier League

Cristiano Ronaldo, figure emblématique de Manchester United, s’apprête à conquérir un nouveau terrain : le légendaire attaquant fait en effet ses débuts dans l’univers des séries télévisées. La superstar de l’Al-Nassr et de l’équipe du Portugal s’est engagée à produire et à jouer dans une série très attendue consacrée aux subtilités du football britannique, dans laquelle Thierry Henry, légende d’Arsenal et de l’équipe de France, devrait également apparaître.

  • CR7 fait ses débuts à la télévision

    Ronaldo troque le terrain de football contre les studios de production alors qu’il s’apprête à lancer une nouvelle série dramatique d’envergure intitulée « Day 1s ». Âgé de 41 ans, il reste une icône mondiale après une carrière légendaire en Europe et son passage actuel en Arabie saoudite ; il occupera le poste de producteur exécutif tout en faisant des apparitions dans la série.

    À propos de ce nouveau projet, Ronaldo a déclaré : « C'est un chapitre passionnant pour moi, alors que je me tourne vers de nouveaux horizons. » Son implication s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec le célèbre réalisateur Matthew Vaughn, connu pour la franchise Kingsman.

    Selon The Sun, la série entend offrir un regard réaliste sur le football britannique, en rupture avec le ton léger souvent associé aux récentes fictions sur le ballon rond, à l’image de « Ted Lasso ». Le tournage a déjà débuté au stade du Barnet FC.

    • Publicité
  • Thierry Henry 2025Getty Images

    Henry rejoint un effectif prestigieux

    Une perspective alléchante pour les fans de football : Ronaldo sera rejoint par son ancien rival de Premier League, Henry. L'icône d'Arsenal, que les supporters opposent souvent à Ronaldo pour le titre du plus grand joueur à avoir jamais évolué dans l'élite anglaise, participera également à cette production.

    Selon un initié du secteur, qui s’est confié au Sun, ce projet « devrait déclencher une guerre d’enchères entre les plateformes de streaming. Le calibre des personnalités impliquées, sans même parler du casting, en fait une production prestigieuse, même si l’implication de Ronaldo dans une fiction surprend ».

    La série s’immisce dans l’univers fictif de Stanley Dalton, un agent de football très influent incarné par Damian Lewis, connu pour ses rôles dans Homeland et Billions. L’intrigue repose sur un concept original de Darren Dein, agent de Henry dans la vie réelle.


  • Bouleverser le marché traditionnel du cinéma

    La société de production de Ronaldo, UR•Marv Studios, entend bousculer le statu quo dans le secteur du divertissement. Matthew Vaughn, qui codirige le studio avec l’international portugais, nourrit de grandes ambitions pour ce partenariat.

    Le cinéaste a créé la structure en début d’année afin, selon ses mots, de bousculer le marché « traditionnel » du cinéma. Il est convaincu que l’aptitude innée de la star portugaise à raconter des histoires sur le terrain peut donner lieu à des œuvres cinématographiques et télévisuelles captivantes.

    À propos de ce partenariat, Vaughn a déclaré : « Cristiano a créé sur le terrain des histoires que je n’aurais jamais pu écrire, et j’ai hâte de créer avec lui des films inspirants. »

    La série peut déjà compter sur un casting varié, avec notamment le rappeur britannique Dave et la nouvelle venue Carlotta Banat.



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Une marque mondiale qui dépasse les limites du terrain

    Bien qu’il reste concentré sur ses performances avec Al-Nassr en Ligue professionnelle saoudienne, le passage de Ronaldo à la production cinématographique illustre son statut de marque milliardaire. Fort de plus d’un milliard de followers sur les réseaux sociaux, l’attaquant chevronné dispose d’un pouvoir d’attraction marketing que peu d’individus dans le monde peuvent revendiquer.

    Selon les experts du secteur, le timing de ce projet est optimal, profitant du regain d’intérêt pour les récits sportifs britanniques. Une source a confié au journal The Sun : « Le calibre des personnalités impliquées, sans parler du casting, en fait un projet prestigieux – même si cela peut paraître surprenant de la part de Ronaldo, qui se lance ainsi dans la production de séries dramatiques. »

Jeux d'amitié des clubs
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM