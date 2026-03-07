Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo fait le point sur sa condition physique après avoir quitté l'Arabie saoudite pour Madrid afin de faciliter sa convalescence
La course au titre, où les enjeux sont élevés, entre dans une phase critique
Ce message arrive à point nommé pour les géants de Riyad, qui traversent une période décisive dans la course au titre. Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place, à seulement un point du leader Al-Ahli. Mais surtout, Al-Nassr a un match en moins que ses rivaux, ce qui signifie qu'une victoire ce soir lui permettrait de prendre la tête du classement. Cependant, l'équipe devra relever ce défi sans son capitaine emblématique, dont la récente blessure musculaire l'a contraint à se rendre temporairement en Europe.
Ronaldo semble toutefois de bonne humeur, comme il l'a posté sur les réseaux sociaux : « Je me remets et je suis prêt à regarder le match aujourd'hui. Allez, Al Nassr ! »
Jorge Jesus confirme son voyage pour consulter un médecin spécialiste
Le manager d'Al-Nassr, Jorge Jesus, a clarifié l'absence de Ronaldo lors de sa conférence de presse d'avant-match, confirmant que la blessure du joueur de 41 ans était plus grave que prévu. « Lors du dernier match, il a quitté le terrain en se plaignant de douleurs musculaires », a expliqué Jesus aux journalistes. « Après avoir subi des examens, il est apparu clairement que la blessure était plus grave que prévu et qu'elle nécessitait du repos et une convalescence. Cristiano s'est rendu en Espagne... la blessure nécessite un traitement à Madrid avec le professionnel qui travaille avec lui. »
Les inquiétudes grandissent quant à la condition physique de l'icône portugaise
Le club a été secoué par des examens médicaux révélant une déchirure importante à l'arrière de la cuisse droite de Ronaldo. Afin d'accélérer son retour au jeu, l'attaquant vétéran a utilisé son jet privé pour se rendre dans la capitale espagnole cette semaine. En faisant appel à l'expertise de son équipe médicale personnelle de longue date à Madrid, Ronaldo vise à raccourcir une période de convalescence qui, à l'origine, semblait devoir le tenir à l'écart des terrains pendant au moins un mois, malgré les difficultés logistiques posées par les récentes tensions régionales.
Inquiétude pour Ronaldo à l'approche de la Coupe du monde
Le moment où cette blessure survient est particulièrement problématique tant pour le club que pour le pays. Une période de convalescence d'au moins quatre semaines compromet sérieusement la participation de Ronaldo aux prochains matchs amicaux internationaux du Portugal contre le Mexique et les États-Unis. Pour l'équipe de Roberto Martinez, ces matchs sont essentiels à la préparation de la Coupe du monde 2026. Au niveau national, le rythme d'Al-Nassr a déjà été perturbé par le report de son match de Ligue des champions asiatique contre Al Wasl, laissant l'équipe face à un calendrier exigeant sans son principal attaquant.
