Cristiano Ronaldo fait le point sur sa condition physique après avoir quitté l'Arabie saoudite pour Madrid afin de faciliter sa convalescence

Ce message arrive à point nommé pour les géants de Riyad, qui traversent une période décisive dans la course au titre. Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place, à seulement un point du leader Al-Ahli. Mais surtout, Al-Nassr a un match en moins que ses rivaux, ce qui signifie qu'une victoire ce soir lui permettrait de prendre la tête du classement. Cependant, l'équipe devra relever ce défi sans son capitaine emblématique, dont la récente blessure musculaire l'a contraint à se rendre temporairement en Europe.

Ronaldo semble toutefois de bonne humeur, comme il l'a posté sur les réseaux sociaux : « Je me remets et je suis prêt à regarder le match aujourd'hui. Allez, Al Nassr ! »