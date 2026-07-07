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Cristiano Ronaldo explique pourquoi il peut accomplir quelque chose que son rival Lionel Messi, souvent désigné comme le « GOAT » (Greatest of All Time), n’a jamais réussi à faire
Ronaldo pressenti pour devenir une star de cinéma
Dans une récente interview accordée à Jackpot City Casino, Petit a estimé que Ronaldo serait parfaitement à sa place dans le monde du cinéma une fois qu’il aura raccroché les crampons. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 affirme que l’affinité naturelle de l’attaquant pour les feux de la rampe en fait un candidat idéal pour le « show-business », une voie qui, selon lui, n’est pas donnée à tous les footballeurs légendaires.
Pour étayer son propos, Petit oppose les deux plus grands joueurs de leur génération : « Un acteur hollywoodien ? Ronaldo peut faire tout ce qu’il veut. C’est complètement différent pour Lionel Messi. Je ne vois pas Messi se lancer dans le show-business, il n’aime pas parler ni répondre aux questions. Il reste à l’écart des projecteurs, alors que Ronaldo adore être sous les feux de la rampe. Je suis convaincu que Ronaldo pourrait devenir acteur, sans aucun doute. En revanche, Messi, je ne l’imagine pas du tout dans ce rôle », a conclu Petit.
- Getty Images Sport
Des trajectoires opposées pour les rivaux du « GOAT »
Si Messi a toujours laissé ses pieds parler pour lui, avec une réserve légendaire, Ronaldo a construit une marque mondiale reposant sur son image publique et son fort potentiel commercial. Selon Petit, cette différence de tempérament ferait de l’attaquant d’Al-Nassr un candidat idéal pour briller à Los Angeles, tandis que la star de l’Inter Miami pourrait se montrer réticente face aux exigences d’un plateau de cinéma et des conférences de presse.
Ronaldo reste sous les feux des projecteurs alors qu’il aborde le crépuscule de sa carrière. Après une défaite déchirante 1-0 contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le joueur de 41 ans a été vu en larmes, mais ses déclarations d’après-match ont montré qu’il accordait toujours de l’importance à la grandeur de la scène, alors même qu’il réfléchit à la suite de sa carrière.
Inquiétudes quant à l’avenir de la Coupe du monde
Au-delà de la polémique sur une éventuelle carrière d’acteur de Ronaldo, Petit a exprimé des inquiétudes sérieuses au sujet des infrastructures du football international. Il a remis en question la viabilité à long terme du système de rotation des pays hôtes de la Coupe du monde, en particulier après l’édition 2034 prévue en Arabie saoudite. Il se montre sceptique face aux tentatives de la FIFA d’étendre le football à de nouveaux marchés non traditionnels.
« Le plus gros problème aujourd’hui, c’est de savoir qui organisera la Coupe du monde après l’Arabie saoudite ? », interroge Petit. « Qui a les moyens de l’organiser et d’utiliser l’argent public ? La FIFA met tout en œuvre pour convaincre l’Inde et la Chine de s’impliquer dans l’industrie du football, mais ce n’est pas dans leur culture. Le cricket est le sport le plus populaire en Inde, et cela n’a jamais fonctionné là-bas. En Chine, les joueurs partent rarement à l’étranger. C’est là la question principale : que se passera-t-il après 2034 ? »
- AFP
Le rideau tombe-t-il sur CR7 ?
Qu’il se tourne vers Hollywood ou qu’il reste dans le monde du football, la présence de Ronaldo continue de susciter de vifs débats. Certains observateurs estiment qu’il pourrait rester impliqué en se reconvertissant en entraîneur. Après le départ de Roberto Martínez, des commentateurs comme Jeff Stelling ont même plaisanté : s’il prenait les rênes de la sélection portugaise, Ronaldo pourrait « jouer » lui-même chaque match.
Pour l’instant, le quintuple Ballon d’Or prend le temps de la réflexion en famille. Après avoir annoncé que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière, toutes les portes lui restent ouvertes.
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