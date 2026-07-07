Cristiano Ronaldo explique pourquoi il peut accomplir quelque chose que son rival Lionel Messi, souvent désigné comme le « GOAT » (Greatest of All Time), n’a jamais réussi à faire

Dans une récente interview accordée à Jackpot City Casino, Petit a estimé que Ronaldo serait parfaitement à sa place dans le monde du cinéma une fois qu’il aura raccroché les crampons. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 affirme que l’affinité naturelle de l’attaquant pour les feux de la rampe en fait un candidat idéal pour le « show-business », une voie qui, selon lui, n’est pas donnée à tous les footballeurs légendaires.

Pour étayer son propos, Petit oppose les deux plus grands joueurs de leur génération : « Un acteur hollywoodien ? Ronaldo peut faire tout ce qu’il veut. C’est complètement différent pour Lionel Messi. Je ne vois pas Messi se lancer dans le show-business, il n’aime pas parler ni répondre aux questions. Il reste à l’écart des projecteurs, alors que Ronaldo adore être sous les feux de la rampe. Je suis convaincu que Ronaldo pourrait devenir acteur, sans aucun doute. En revanche, Messi, je ne l’imagine pas du tout dans ce rôle », a conclu Petit.